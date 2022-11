El kirchnerismo, la ley y la trampa

Hay leyes puramente decorativas que se crean porque quienes las promueven no esperan que se cumplan.

Jujuy al día® – De “las leyes están para cumplirlas” a “hecha la ley, hecha la trampa”, media una corta distancia. Y una tercera posibilidad: ni acatarlas ni violarlas. Cuando ya no convienen al gobierno de turno, cambiarlas. Poco importa que la iniciativa a voltear haya surgido de la propia fuerza política que ahora quiere eliminarla. Pragmatismo puro y duro.

En la última semana arreciaron las presiones sobre el presidente Alberto Fernández para borrar del mapa las PASO. Una de las voces más altisonantes fue la del camporista ministro del Interior Wado de Pedro, caja de resonancia de Cristina Kirchner. Además de pedir la eliminación de las primarias, aseguró que “la mayoría de los gobernadores e intendentes” están tratando de convencer a Fernández para que tome la decisión. Este, a su vez, ratificó su intención de ir por la reelección, dijo que el Frente de Todos deberá dirimir candidaturas en una primaria (“Son el mejor camino para definir candidatos”) y aclaró, por las dudas, que no tiene el poder para derogarlas.

Máximo Kirchner también terció en la polémica, manifestando que “para un oficialismo, que su Presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño”. Elevando el nivel del debate, fue Aníbal Fernández el que cruzó a De Pedro por la idea de suspender las PASO con un: “¿Por qué no lo convencen a Wado y le dicen que se deje de joder con esto”?. Alberto F., por lo pronto, sólo aceptaría negociar una postergación de las primarias.

La discusión vuelve a otro plano: el apego a la ley en la Argentina y la seriedad, o su falta, a la hora de respetarla. Dicho también de otro modo: la facilidad para borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Y algunas otras trampas más.

Las PASO fueron una idea de Néstor Kirchner, presuntamente alumbrada en la madrugada del 29 de junio de 2009, después de la durísima derrota del kirchnerismo en las legislativas de ese domingo. El objetivo de esas primarias era que toda la sociedad participara en la elección de los candidatos en los partidos, y de paso frenar las intenciones de empresarios dispuestos a dar la pelea por el poder: esa noche lo había vencido Francisco de Narváez. En diciembre de ese año, y a través de la Ley 26.571, empezaron a regir las PASO.

Más allá de que en muchos casos, a lo largo de estos años, no hubo en verdad competencia interna porque algunos partidos llevaron lista única a las primarias, la intención de derogarlas no es su mala aplicación, o su costo -algunos de los motivos esgrimidos- sino el más prosaico cálculo electoral: cuánto daña la eliminación a la oposición, cuánto beneficia al que impulsa derogarlas.

Un trabajo de E. Calvo y J. P. Micozzi afirma que, entre 1983 y 2003, es decir, en veinte años, las veinticuatro jurisdicciones argentinas tuvieron 34 reformas electorales. Según una encuesta sobre Cultura Constitucional y de la Legalidad, presentada un tiempo atrás, para el 79% de los argentinos este es un país que vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley.

En “La ley y la trampa en América latina”, María Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks plantean una tesis interesante: optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política.

Por un lado, en la región, la debilidad institucional está dada por algunos factores no precisamente nuevos: la debilidad del Estado, la notoria desigualdad socioeconómica y la volatilidad económica y política. Pero también, señalan en el libro, hay instituciones (“como las leyes puramente decorativas”) que se crean justamente porque quienes las promueven no esperan que se cumplan; otras como las “aspiracionales”, que se crean sabiendo que no serán cumplidas en el corto plazo pero con la expectativa de que la conducta termine por imponerlas en el largo plazo, y reglas generadas para el corto plazo, que no se sostendrán en el largo.

Los autores sostienen que “la debilidad institucional no suele ser resultado de errores de quienes desarrollan las normas, o de la falta de atención sobre su diseño por carecer de experiencia en las nuevas democracias, ni consecuencia de la combinación de buenas intenciones con Estados débiles. En cambio, muy a menudo, se trata de una estrategia política elaborada a la luz de los límites que enfrentan los reformistas ambiciosos y sus adversarios más convencidos al intentar imponer sus respectivas agendas”.

En la encuesta citada más arriba, el 74% consideró que quienes más violan la ley son los políticos. No fue magia.

Silvia Fesquet

