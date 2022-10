Emmanuel Álvarez Agis: “El Gobierno hizo una devaluación a medida, en vez de una devaluación horizontal”

Jujuy al día® – El exministro de Economía y director de la consultora PxQ participó de un evento organizado por la Bolsa de Mercados Argentinos; criticó las últimas medidas económicas del Gobierno y ratificó que el país necesita un “programa de estabilización”

El exviceministro de Economía y actual director de la consultora PxQ, Emmanuel Álvarez Agis, participó de la tercera edición del ciclo “3 Días C/BYMA”, el evento organizado por la Bolsa de Mercados Argentinos (BYMA) sobre tecnología, inversiones y economía. En ese marco, trazó un diagnóstico sobre la economía argentina, cuestionó el rumbo del gobierno en la materia y ratificó que se necesita de un “programa de estabilización” que permita recuperar el poder adquisitivo del salario. Además, hizo hincapié en la necesidad de “corregir tipo de cambio real”.

Durante la charla, que estuvo moderada por Alejandro Berney, director ejecutivo de Caja de Valores (Grupo BYMA), Álvarez Agis se refirió a la crisis de la deuda en pesos desatada en junio pasado y a los principales desafíos económicos que enfrentará el Gobierno en lo que resta de 2022 y durante el año que viene, que estará atravesado por las elecciones.

“La crisis se gatilló en junio tras la caída de la deuda en pesos, con [el entonces ministro de Economía] Martín Guzmán y [el presidente del Banco Central] Miguel Pesce, uno diciendo que había que intervenir y el otro que no, lo que terminó haciendo caer las reservas, subiendo la brecha cambiaria y generando una crisis que derivó en un cambio de ministro”, afirmó el economista.

En ese sentido, Álvarez Agis explicó que el estallido no ocurrió antes porque “el primer semestre de este año la política económica estuvo configurada para expandir la economía al máximo”. Precisó: “La tasa de interés real fue 20 puntos negativa en promedio, mientras que el gasto subió once puntos poe arriba de la inflación”.

Y continuó: “Política fiscal ultraexpansiva, más política monetaria ultraexpansiva, más atraso del tipo de cambio dieron como resultado que la economía creciera 7% –la parte buena– y que nos quedáramos sin reservas –la parte mala–. Entonces, en algún momento, dada la debilidad del Banco Central, la crisis de la deuda en pesos iba a aparecer y Massa terminó asumiendo con US$1500 millones de reservas netas”.

Según Álvarez Agis, la crisis se podría haber resuelto aplicando una política económica contractiva. “Subir la tasa de interés, bajar el gasto público y devaluar. Sin embargo, el Gobierno resolvió hacer solo dos de estas tres cosas: subir la tasa de interés y alinearla con la tasa de inflación y bajar el gasto público vía aumento de tarifas”, precisó, en una clara crítica a la decisión oficial de no corregir el tipo de cambio.

En esa línea, el economista realizó una comparación con el contexto devaluatorio de 2014 cuando, en calidad de viceministro de Economía, formó parte del equipo económico que optó por una devaluación del 23%.

“Cuando uno quiere corregir el tipo de cambio real tiene que tener en cuenta la dinámica nominal porque no se trata de devaluar por devaluar sino hacerlo para darle competitividad a la economía”, expresó. Y puntualizó: “Lo primero que hay que revisar es el ritmo al que viene la nominalidad. En 2014, la inflación interanual venía al 29%, y en julio 2022, al 71%, mientras que la mensual, al 3% y al 7%, respectivamente. Lo segundo, es analizar la brecha cambiaria. El día anterior a devaluar en 2014 era de 48%, y en julio pasado, de 117%. Y lo tercero, es ver cuántas reservas netas hay en el Banco Central. En 2014, ascendían a US$18.000 millones, y en julio último, a US$3.000 millones”.

“Con esos números –pronosticó Álvarez Agis– un fundamentalista de la economía diría que habría que devaluar 100%, mientras que uno de la política diría 0%. El promedio da que habría que devaluar la mitad si lo que se quiere hacer es corregir el tipo de cambio real”.

Sin embargo, el experto “salvó las distancias” con el contexto en que fue funcionario, y aclaró: “Corre frío por la espalda, con un Gobierno que decía que no creía en planes económicos y que se negó a presentarlo hasta marzo pasado, en ocasión de firmar el acuerdo con el FMI”.

“El temor al efecto nominal de una devaluación y su efecto recesivo es lo que llevó al gobierno a tratar de estabilizar las reservas del BRCA, pero solo con dos de las tres herramientas clásicas. La teoría dice que si no usas las tres vas a tener que sobreexigir las otras. Entonces, para evitar esa sobreexigencia, lo que se hizo fue una devaluación a medida, en vez de una devaluación horizontal”, aseguró el economista.

“Índice voto bolsillo”

Sin rodeos, Álvarez Agis desarrolló lo que entiende que es la principal variable que llevó al Gobierno a no tocar el tipo de cambio: el factor político. “Para entender la política fiscal del último año, nos vemos obligados a interactuar con el factor político porque si no, no se entiende cómo se avanza hacia la reducción del déficit fiscal”, dijo.

“Hasta la salida de Guzmán, la política fiscal venía siendo ultraexpansiva. Con la entrada de Massa, el gasto público entró en terreno negativo. Evidentemente el susto que provocó la crisis financiera de junio, que casi nos dejó sin reservas, generó una reacción de la política fiscal, que pasó de expandir a contraer”, aseguró el experto.

“Hay un realineamiento de la política monetaria y fiscal, con el objetivo de estabilizar la economía y recomponer las reservas ayudado por medidas ad hoc, como el dólar soja, las licencias no automáticas, el dólar Qatar, el dólar lujo, el dólar Coldplay y el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina”, precisó Álvarez Agis.

Y opinó: “Son todas iniciativas que tienen un solo objetivo, que es recomponer las reservas, con lo cual, si la devaluación recompone las reservas por medio de la contracción de la actividad económica, estas medidas ad hoc son parecidas, solo que son trajes a medida. Tienen menos efectividad y generan no pagar uno de los costos de la devaluación, que es que se genere una aceleración de la tasa de inflación en un sector tan sensible como alimentos”.

Sin embargo, el economista subrayó que “uno de estos niveles ya está generando la duda de si para evitar un mal menor no se está generando un mal mayor”, y se preguntó: “¿Por qué no se hace una corrección [cambiaria] más agresiva entonces?”.

En ese sentido, Álvarez Agis desarrolló el “Índice voto bolsillo” para analizar datos del mercado de trabajo de manera comparativa entre las PASO 2011 y las PASO 2021, estableciendo una proyección a septiembre de 2022. En esa línea, enfatizó en la pérdida del poder adquisitivo, lo que podría explicar, a su criterio, el temor del Gobierno a encarar una devaluación por sus consecuencias electorales.

“En función de esto vemos que la decisión del ministro Massa tiene que ver con estabilizar la economía y tratar de mejorar la zona del bolsillo”, explicó. Sin embargo, aclaró: “No se sale con la receta fácil (aumentar el gasto público o acelerar la paritaria para recuperar el poder adquisitivo) porque a tasas de inflación del 6% o 7% mensual esas herramientas ya no son efectivas”.

“No se puede subir el salario real aumentando nominalmente. Los intentos por hacerlo terminan siendo contraproducentes, incluso para aquellos que tengan como objetivo subir el salario real, que está muy bajo”, aseguró Álvarez Agis. ¿Puede revertirlo el Gobierno? “Las chances están sustantivamente en contra. No obstante, lo va a intentar. Por eso se ha puesto muy de moda un concepto que es “plan de estabilización”, aventuró.

Joaquín Lanfranchi

Fuente