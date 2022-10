Ley de alquileres: “no hay perspectiva de que la ley salga, lo cual ha resentido bastante al sector inmobiliario”

Aseguran que el oficialismo planteo algunas modificaciones “que no vendrían a ayudar ni a contribuir a que el mercado se dinamice más”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Alejandro Bustamante, se refirió al presente del sector el cual aun no cuenta con una nueva norma, o modificaciones, en la ley de alquileres.

Alejandro Bustamante expresó “estamos en una situación muy complicada, había algún atisbo de reforma de la ley de alquileres, que la verdad que ha sido bastante perniciosa para el sector inmobiliario”.

“Se hicieron todas las consultas, se hizo todo el trabajo de comisión y en definitiva quedó, prácticamente cajoneada, no se trata más, cuando al principio había mucha urgencia para que se reformara”.

Explicó “el bloque oficialista planteó prácticamente lo mismo, tal cual está hoy, la ley, con algunas modificaciones que no vendrían a ayudar ni a contribuir a que el mercado se dinamice más”.

“En tanto la oposición planteó un poco lo que nosotros planteamos desde las Cámaras empresarias, y desde la experiencia que tenemos, que era más o menos volver a lo que estipulaba el Código Civil y Comercial de la Nación, que en definitiva es una transcripción de lo que era la vieja ley de locación urbana, que funcionó muy bien durante 30 o 35 años, y con algunos agregados que la actualizaban”.

Agregó “hoy no hay perspectiva de que la ley salga, o alguna reforma que pueda ser equitativa entre las partes, lo cual ha resentido bastante al sector inmobiliario, de tal modo de que hoy se han retirado muchísimas propiedades de la locación, con lo cual ha disminuido la oferta y la demanda se mantiene constante”.

“Por el momento no hay ningún trabajo de comisión, están los 2 dictámenes totalmente contrapuestos, no se ha vuelto a trabajar sobre la misma, y estamos por finalizar el año por lo que no creo que se pueda llegar a un acuerdo; y el año que viene es un año electoral, y esta es una ley sensible para la sociedad, de modo que no creo que se trate o se trabaje sobre ella el próximo año”.

Ante esto, Bustamante manifestó “mientras tanto seguimos con esta ley y con menos propiedades en el mercado porque muchos han sacado sus propiedades para venderlas, lo cual ha provocado una sobreoferta de propiedades en venta, cuando hoy no se vende nada; y muchos también han optado por dejar el alquiler con destino a vivienda y colocarlas en alquiler con fines temporarios”, sostuvo.