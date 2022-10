Dólar, inflación y el plan de Massa: qué dijeron Melconian y De Pablo sobre la economía

Jujuy al día® – Los economistas dieron dos entrevistas recientes en las cuales hablaron de todo. ¿Shock o gradualismo? el debate que se viene.

Carlos Melconian y Juan Carlos de Pablo, dos de los economistas más conocidos en la Argentina hablaron sobre la inflación, el dólar, las reservas, el posible futuro gobierno y el plan de estabilización que el Gobierno puso en marcha. Qué dijeron al respecto en dos entrevistas y qué le depara a la Argentina.

Dólar

Carlos Melconian anticipó que, en caso de poder acceder a la toma de decisiones en un eventual nuevo Gobierno en 2023, implementaría una resolución drástica en materia cambiaria. “El cepo como restricción debe levantarse desde el primer día porque es una anomalía gravísima”, afirmó.

“Tiene que haber un nuevo régimen cambiario y una nueva política monetaria, que no coexisten con libre albedrío flotante, ni con cepo. Una cosa es un camino de llegada, la otra un lugar el cual donde nunca más debemos estar”, argumentó, y aseguró que esa potencial medida no generaría más inflación.

Por su parte, De Pablo en diálogo con TN advirtió que faltarán los dólares por la sequía. «2023 será un año complicado. Bo hay ninguna chanche de arreglar el mercado de cambio con este Gobierno. ‘No pueden hacer un salto devaluatorio porque nadie les cree».

Inflación

En otro momento de la entrevista por TN, Carlos Melconian puso el foco en la pérdida del valor de la moneda argentina, producto de la inflación.

“Lo de los billetes es un papelón. Los billetes de mayor denominación en cualquier país normal son 50 dólares. Tener un billete de 100 dólares sería uno de 30.000 pesos, no tengamos vergüenza. 30 mil pesos contra uno de 1.000. Eso ineludiblemente va a venir en Argentina”, aseveró. De todos modos, aclaró que «la inflación de ninguna manera la produce el billete».

En ese sentido, amplió: “Hace muy poco tiempo, el (billete) de 1.000 vino para facilitar el manejo de dinero, y ahora pasa a ser el de 100 de antes. Lo cambiás por cualquier cosa. Los precios llaman la atención”.

Con más dureza que Melconian, De Pablo cuestionó el plan de Sergio Massa: «Los programas anti inflacionario tiene tres características, fueron todos de shock, ninguno fue eterno. ‘Cada vez que el INDEC publica la estimación, pero no le pidas hoy a Massa y Gabriel Rubinstein que hagan un programa anti inflacionario porque no tienen como hacerlo. Lo peor que no puede pasar hoy es que ellos crean que lo puedan hacer y lo intenten. Hoy no hay un equipo político creíble ni uno económico idóneo».

Lo que se viene

Según la perspectiva del Presidente del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), con un nuevo gobierno la Argentina no puede ser un país que pase «del gradualismo al shock» y consideró que debe haber un anuncio económico “de shock, abarcativo y en todos los frentes”, luego implementar esos cambios de fondo, “cuya magnitud tendrá que ver con la herencia, que no es esperar hasta el último día, porque ya uno puede tener una docena de fotos estructurales donde está en autos de lo que le va a quedar”.

“Va a quedar un problema sintomático y de una gran magnitud. Es importante que le haya quedado a este Gobierno, faltando más de un año”, remarcó.

En paralelo, si bien expresó que “hay que generar la idea de que se va a hacer algo que tiene horizonte”, reconoció que no se puede pedirle a una sociedad como la argentina “que viene de 12 años de estancamiento”, otros “20 o 30 años para reformar” el país.

De Pablo, si bien se mostró más duro que Melconian aseguró que el shock no sería una solución: «El shock es mucho más demandante. El shock tiene ahora el atractivo de que el gradualismo no funcionó. La implementación de un shock es mucho más complicada que la de un gradualismo. El próximo Gobierno va a ser mejor que esto, es muy probable, hay que hacer mucho mérito para ser peor que este».

