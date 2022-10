Se realiza en la provincia el Encuentro Federal de Gobernanza Digital

Jujuy al día® – Con el objetivo de generar una mesa de trabajo conjunta entre el sector Estatal y el Privado, para el desarrollo de nuevas tecnologías y generación de datos, se desarrolló en nuestra provincia el Encuentro Federal de Gobernanza Digital, foro que apunta a la transformación digital para la producción sostenible del Norte.

Del evento tomaron parte la Ministra de Planificación Estratégica y Modernización de Jujuy, Isolda Calcina; el Ministro de Trabajo y Empleo, Gaspar Santillan; Gastón Massari Copes de la Fundación Gobernanza 4.0; Tobin Nelson de la Embajada de EEUU; Valeria Mendoza de Jujuy Digital SAPEM y vía virtual Maribel Dalio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); secretarios de Estado y representantes de distintas áreas productivas, industriales, mineras y Pymes de la Provincia.

Mejorar la competitividad

En la oportunidad Calcina explicó que en coorganización con la Fundación Gobernanza 4.0; la Embajada de EEUU en la Argentina y el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización de Jujuy, se celebra en nuestra provincia el encuentro federal de gobernanza que implica la incorporación de tecnología, la transformación digital que requiere no solo el Estado, sino también el sector privado.

En este caso, dijo, especialmente dirigido al sector privado de Jujuy para que se pueda mostrarles la cantidad de oportunidad que hay para mejorar la competitividad a partir de la incorporación de la tecnología, vital para que nos ponga a la altura de competir con cualquier nación o mercado, generando un aumento de productividad y rentabilidad en todas nuestras producciones.

A partir de la incorporación de esas nuevas tecnologías, apuntó, todo puede ser dinamizado y potenciado en la medida que se incorporen para favorecer procesos.

Contamos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que pondrá a nuestro alcance las herramientas de financiamiento que harán posible que el sector privado alcances esas oportunidades, sostuvo.

Hoy podemos sentarnos a la mesa con el sector privado para que ellos también puedan asumir el desafío de estos tiempos aprovechando estas oportunidades. Todo el sector productivo requiere potenciar sus capacidades para generar más y mejor atendiendo la demanda que ya tienen, aprovechando la generación de datos que nos ayudan a entender que quieren comprar los consumidores, concluyo.

Visibilidad digital de Jujuy

Por su parte Gastón Massari Copes de la Fundación Gobernanza 4.0 indicó que elegimos a Jujuy para la realización del encuentro porque es una provincia que tiene mucho que mostrar y que, además de todas las capacidades que están presentes en el territorio, ya tiene un camino recorrido en materia de digitalización y modernización del Estado.

Nosotros venimos llevando adelante este programa en distintas provincias no solamente para venir a contar que alcances tiene, dijo, sino fundamentalmente, dar una visibilidad a Jujuy en el país, el exterior y especialmente con el Gobierno de Estados Unidos con quienes trabajamos estos proyectos.

Señaló que el programa apunta a encontrar toda la potencialidad del sector privado junto con las necesidades y capacidades que tiene el sector público, porque no hay manera, en los próximos cinco o diez años de un desarrollo sostenible, no solo de Argentina, sino de la región, en materia de digitalización si no es a través de una cooperación entre el sector público-privada.

Los avances tecnológicos que vienen son tan fuertes que requieren de todo ese dinamismo que el sector privado puede dar, aseguró.

Nuestro trabajo es, explico, traer ambas partes a una misma mesa y tratar de generar un desarrollo conjunto que sea balanceado, equilibrado y donde puedan hablar constructivamente, concluyo.

Inclusión y conectividad

En tanto Valeria Mendoza representante de Jujuy Digital SAPEM calificó a la convocatoria como muy importante, porque desde Jujuy Digital estamos llevando adelante un proyecto de inclusión digital para toda la provincia, que prevé el despliegue de fibra óptica por todo el interior, agregando que en la actualidad se está finalizando el proyecto técnico del despliegue de conectividad en establecimientos educativos.

“Es un proyecto innovador, que genera un desafío, que considera el despliegue de redes troncales aproximadamente de 800 kilómetros de redes de alta capacidad, que permitirá conectar y brindar internet de calidad a las localidades tan olvidadas por estos servicios”, manifestó.

“Queremos generar condiciones para que los privados puedan hacer uso de nuestra red y que la provincia sea articuladora para generar y financiar los proyectos y que ellos puedan administra la red de Jujuy Digital”, finalizó.

Las actividades incluyeron la presentación de la Red Provincial de Conectividad y una mesa panel virtual sobre oportunidades para la Competitividad Regional.