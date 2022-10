Senador Fiad: “da rabia que las personas mayores no sean prioridad, porque lo que no tienen es tiempo”

“No puede ser que siempre estén corriendo de atrás y que estén exigiendo cosas que deberían dárseles sin ningún tipo de objeción, problema ni demora. Hoy, las personas mayores, tienen una desprotección extra a la que ya venían sufriendo de hace tiempo esta parte”

En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el Senador Mario Fiad, en el marco de su pedido de informe a la obra social nacional PAMI, se refirió al presente que atraviesan los adultos mayores, aseguró que existe una desprotección en este segmento de la población y que es menester un cambio de paradigma.

El Senador Mario Fiad expresó que “las personas mayores en la Argentina están totalmente desprotegidas. Hay que hacer un cambio de paradigma en esto, darle las prioridades que necesitan porque lo que menos tienen es tiempo”.

“Siempre en campaña se habla de los niños, niñas, adolescentes y también de las personas mayores, pero al momento de los hechos -las políticas en particular-, de gestión desde los Ejecutivos, a las personas mayores no las tienen como algo prioritario, no las tienen en la prioridad de sus acciones, las tienen en piloto automático, lo que hace que los reclamos no sean bien atendidos y hasta desatendidos. Como este sector no puede sistematizar una movilización o protestas que ponga presión al ejecutivo, entonces hay más desprotección todavía”.

Afirmó “ese cambio de paradigma tiene que surgir de las propuestas que hagan también, ante esta posibilidad de elegir a sus representantes en las próximas elecciones, porque hoy las personas mayores tienen una desprotección extra a la que ya venían sufriendo de hace un tiempo a esta parte”.

Respecto a su pedido de informe al PAMI, explicó “las personas mayores siempre son de alta vulnerabilidad y de alta sensibilidad, no puede ser que siempre estén corriendo de atrás y que estén exigiendo cosas que deberían dárseles sin ningún tipo de objeción ni problema, y no porque sea una exigencia por parte de ellas, sino porque están previstas dentro de los convenios, no tan solo internacionales y algunos con rango constitucional, que tienen las personas mayores, para acceder a prestaciones oportunas, que sean de calidad y sin este tiempo de espera”.

“La verdad que da mucha rabia, da mucha impotencia por parte de las personas afectadas, hacer los reclamos pertinentes. Viendo la página web, los reclamos sistemáticos que se le hace a la obra social de pensionados y jubilados, no hace más que sorprenderse de los tiempos de demora que tienen las prestaciones, de no poder acceder, de no tener un canal por el cual hacer un reclamo fehaciente y, lógicamente, eso enlentece la posibilidad del acceso. Eso fue uno de los tantos llamados de atención para poder hacer este pedido de informe al Ejecutivo que, a través del PAMI, nos lo pueda brindar”.

Acerca de lo que espera obtener como respuesta, Fiad comentó “a veces es declamativo este hecho de los pedidos de informes, pero sin duda crea un hecho de sensibilidad y de alerta, que seguramente lo tienen dentro del PAMI porque ya, por interpósitas personas, me han hecho saber de que han sentido el golpe”.

“En realidad, esto también hay que decirlo, no tan sólo es la demora en el acceso, sino en el deterioro fundamental y permanente que tiene la salud de nuestros pensionados y jubilados por no poder acceder en tiempo y forma a una prestación. Esto se agravó sistemáticamente en tiempos de pandemia y que, posterior a esta, hay un deterioro por no haber podido acceder, no tan sólo a la atención, sino también a medicamentos, a prestaciones en tiempo y forma, lo cual hace evidenciar un deterioro de su salud, cuando en realidad tendrían que ser las personas que menos tiempo de espera tendrían que tener en el sistema de salud”.

Sostuvo “además de esa situación, está el acceso, hay listas de espera para las consultas, hay lista de espera para prácticas especiales, hay lista de espera para operaciones, y a veces son listas de varios meses. Con lo cual, realmente es insostenible, es penoso y da mucha bronca, ese aspecto de la imposibilidad de acceder a un servicio o una prestación de salud”.

Para finalizar, y en este marco, se refirió a la decisión de la Cámara Jujeña de Empresas de Salud de cortar el crédito al PAMI por innumerables incumplimientos.

Mario Fiad señaló “me informé sobre el tema. Si hacemos una comparación con años anteriores, el reclamo era el pago, ‘no pagan’, ‘están atrasados en los pagos’. Hoy también, pero extra a los vencimientos en los pagos, está la adecuación de los nomencladores a valores razonables, y los valores razonables que se convinieron en Jujuy, ya que las prestaciones, a través de PAMI, iban a ser a los mismos valores que las prestaciones del Instituto de Seguro de Jujuy”.

“Por lo que refieren están atrasados en los valores, independientemente de los atrasos en los pagos que tienen. Hay que pensar, no tan solo en los pagos, porque es cierto que uno también hoy vive la situación económica compleja, con un proceso inflacionario que se licúa no tan sólo en las paritarias, sino que también licúa el salario de cada una de las personas o la renta eventual, o los salarios, los que puedan tener los profesionales”.

Aseguró “no es solamente el pago, sino es también tener el listado de prestadores de cada una de las especialidades. Hay especialidades críticas, que es cierto, hay pocos profesionales, pero tener acceso directo, sin tanta burocracia, sin tanta especulación y sin tanta negligencia, por parte de las autoridades de PAMI, para brindarle un mejor acceso a las prestaciones de cada uno de ellos”, concluyó.