Juegos Nacionales Evita: la delegación jujeña llegó a la ciudad de Mar del Plata

Jujuy al día® – La Secretaría de Deportes y Recreación, informó que la delegación de deportistas jujeños que representará a la provincia en la instancia final de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados, arribó a la ciudad de Mar del Plata en óptimas condiciones y se alojaron en los hoteles asignados.

Cabe señalar que ya se realizaron las acreditaciones en los distintos deportes en los que se desarrollará la competencia hasta el 29 de octubre junto a jóvenes de las otras provincias argentinas, retomando las actividades enmarcadas en el certamen más importante de deporte social del país, luego del receso producido por la situación sanitaria por Covid 19.

Este martes 25 de octubre se iniciarán las actividades en una gran cantidad de escenarios deportivos, en individuales y en deportes de conjunto con encuentros por la fase regular en las distintas categorías. En Bádminton sub 14 jugarán en Femenino Doble con Chaco y con Santa Fe; Bádminton Masculino Doble con Corrientes y con Neuquén; Bádminton Femenino single, con Salta y Formosa; y Bádminton Masculino single con La Rioja y Formosa.

En Básquetbol 3×3 categoría Sub 14 en Femenino se enfrentará con Buenos Aires y Santa Cruz, y en Masculino con Santiago del Estero y Córdoba; en este mismo deporte en categoría sub 16 femenino tendrán sus encuentros con Neuquén y Entre Ríos y en masculino con La Pampa y Río Negro; Básquetbol Masculino Sub 15 con Mendoza, Básquetbol Sub 17 Femenino lo hará con Catamarca y en Masculino con Buenos Aires.

Fútbol 7 Mixto Sub 14 jugará con Santa Fe, Futsal femenino sub 14 con Entre Ríos, en masculino con San Juan, Handball Sub14 Masculino lo hará con Neuquén, en Sub16 masculino con Chaco, Handball de Playa Sub 16 femenino con Corrientes y luego con Mendoza y el masculino con Corrientes; Hockey Sub14 Femenino se medirá con Corrientes, el equipo Masculino con San Luis, en este mismo deporte en categoría Sub 16 Femenino con La Pampa, en Masculino con Misiones

Pelota Paleta mixto sub 14 con Buenos Aires y en masculino con Salta, Tenis sub 15 mixto por la mañana con Tucumán, Vóleibol Sub15 Femenino con Chaco, Vóleibol Sub15 masculino con Tucumán, Vóleibol Sub17 Femenino con Santiago del Estero y por la tarde con CABA, Vóleibol Sub17 masculino jugará con Entre Ríos, en tanto que Voleibol de Playa Sub 14 Femenino con Buenos Aires y en masculino con San Luis.

Los integrantes de la delegación jujeña se encuentran alojados en Hotel Astor teléfono 0223 4921616; Hotel Presidente 0223 4911060; Hotel Nuevo Horizonte 0223 494 2345; y Hotel Flamingo 0223 15 – 494 – 1080.