¿Cuánto deja de recaudar el Estado si el ajuste por inflación se paga en una sola cuota?

Jujuy al día® – Las automotrices tienen más demanda que la oferta que pueden poner sobre la mesa. Las textiles producen al tope de su capacidad instalada. Y así se puede seguir con ejemplos de sectores que ganan muchos pesos y sin embargo están preocupados.

La pregunta entonces es ¿Por qué no invierten? La respuesta tiene dos motivos según las empresas: «Ganamos muchos pesos, no muchos dólares y lo que ganamos no lo podemos girar». «No invertimos más porque necesitamos una confianza que no tenemos».

La primera conclusión es que al sector privado no le faltan dólares, los dólares le faltan al Estado. Un Gobierno con dólares no es un Gobierno con cepo.

La otra preocupación empresaria está basada en el Presupuesto 2023 que se trata en el Congreso.

En este caso la mira está puesta en el ajuste por inflación del Impuesto de las Ganancias. Hasta 2021 se aplicaba en cuotas. Pero en 2022 se pagó en una sola cuota. Ahora, cuando el Presupuesto se tiene que debatir en el Congreso, pagar en cuotas o al contado está generando un enfrentamiento entre el sector productivo y el financiero. El productivo porque quiere que se pague en cuotas, mientras que el financiero al contado.

¿Cuál es la consecuencia? En principio las empresas quieren pagar en cuotas porque le facilita el endeudamiento externo entre otras cosas. Los bancos en cambio, quieren pagar al contado porque pueden hacer sus balances teniendo en cuenta el ajuste por inflación en una sola cuota.

Pero hay otra consecuencia. Lo que deja de percibir el Estado si el pago se realiza en una sola cuota. En este caso el número asciende a $ 237.000 millones.

Más allá de las pujas empresarias, con varios cambios en la redacción, el oficialismo firmó el dictamen a favor del proyecto de Presupuesto 2023, que llegará al recinto de la Cámara de Diputados el martes próximo, y sorpresivamente incluyó un nuevo artículo a través del cual todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, según detalló NA.

Desde el 2017, se incorporaron al régimen de Ganancias todos los integrantes del Poder Judicial nombrados a partir de la sanción de esa ley, pero quedaban afuera todos aquellos que trabajaban con anterioridad.

De esta manera, el nuevo inciso «a» del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría «las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción».

Horacio Riggi

Fuente