Como no pasa nada, el Presidente se ocupa de un programa de tevé

Para ponerse a pensar o a temblar: a Fernández ahora lo que lo desvela es Gran Hermano

Jujuy al día® – Es para ponerse a pensar o a temblar que la Presidencia de la República Argentina termine preocupándose por lo que dice un fulano en un programa de tevé, de buen rating, sí, pero que no es otra cosa en el fondo que un entretenimiento de voyeurismo y de exhibicionismo. Es espiar a espiados, sabiendo los espiadores que los espiados saben que los espían. Y todo por tevé, la abierta y la que va por Internet todo el día.

Es muy posible que lo que dijo el fulano que molestó tanto al presidente hubiera pasado al olvido si no hubiera sido porque la vocera salió a contestarle. Había hablado por Pluto TV, una plataforma de streaming. Pero Cerruti, en vez de aplacar, que es para lo que suelen estar los voceros, siempre excita y se pelea.

Todo el mundo enterándose entonces de quién es ese Alfa que dijo que conoce al presidente y que el presidente lo coimeó. A Cerruti sólo le faltó pasarlo por cadena. No pudo haber hecho lo que hizo por decisión de ella misma. Pero lo peor no es eso: es que justamente lo hubiera hecho por decisión de ella misma.

Dijo Walter Santiago, en adelante, el Alfa de Gran Hermano: “Lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien…. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”. El premio de ganar Gran Hermano vale: 15 palos y casa. Santiago es un señor grande, de 60 años, vendedor de autos y con ambición de fama: se presentó a dos programas, Masterchef y El Garage. Le dicen Alfa porque andaba en un Alfa Romeo amarillo.

Dijo la vocera Cerutti: “No podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo”. En realidad tampoco se debería naturalizar que el gran problema del país sea lo que diga el señor Alfa. Pero acá estamos, enfrascados en tratar de encontrar alguna razón superior al cholulismo. O de ego maltratado.

Dijo el presidente un día después: “Si se trata de un energúmeno o una persona importante es lo mismo, no me voy a quedar callado”. ¿Quién no lo ve? El presidente suele callar cuando lo atacan desde adentro de su propio gobierno y algunas veces, con equívocos nada equívocos: cosas iguales o peores.

En busca de encontrarle alguna explicación a todo esto, se puede volver sobre otros dichos presidenciales, los del cierre del Coloquio de Idea. Son estos: “Yo desafío a los empresarios: en este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer (obra) pública?”. Lo dijo apuntándole y diferenciándose del cristinismo. Pero, ¿a quién puso de abogado para denunciar al Alfa? A Gregorio Dalbón, el mismo que defiende a Cristina y famoso, entre otras cosas, por haber despachado un amenazador “Mola y Luciani no van a terminar bien”. No hace falta decir que son los fiscales de la causaVialidad, que desvela a la vice.

Alfa se dijo amigo de Claudio Ferreño, que preside el bloque de legisladores K porteños, a su vez íntimo del presidente que lo designó en ese cargo. Ferreño es de Saavedra, de la circunscripción 28, hincha de Platense y durante algunos años policía de la Federal. Dijo que le molestó lo de coimero y que fue amigo de un hermano de Alfa (el nombre no trasciende) y que no lo ve desde hace años.

Pero el caso es que se vio con Alberto Fernández el jueves por la noche en la Rosada. El encuentro o reencuentro duró una hora. Los tuits de Cerruti fueron 27, más un par de entrevistas radiales y otros abundantes tuits con fuego amigo por meterle tanta trascendencia al asunto. En un esfuerzo por justificarse, Cerruti dijo que “el cruce de la política con el espectáculo se cruzó en los 90 y ya sabemos que generan sentido”. Es la misma Cerruti que hace unos meses promocionó el sorteo de un vibrador por Instagram.

Y aquí asoman cuestiones severas que amenazan convertirse en otros eventuales realities, que aunque se pasen partes por televisión, no son programas de televisión. ¿Quién podría estar en contra de que jueces y demás del Poder Judicial paguen Ganancias, como el resto? Es lo que impulsa el gobierno dentro del presupuesto 2023. Pero hay un peludo abajo de la alfombra.

Lo que busca en realidad el kirchnerismo es apurar la jubilación de jueces y fiscales para correr a los no amigos que molestan y tratar de poner amigos. Una idea fija que ha fracasado desde que arrancó el gobierno y que ahora Massa reactivó cuando ya había cerrado con radicales beneficios para sus provincias y más plata para universidades a cambio de que lo acompañen en la votación.

La movida la empezó el diputado entrerriano Casaretto, que Massa ya había usado en abril para frenar el fallo de la Corte que volteó el régimen de la Magistratura. Fue así: Massa y Cristina habían desacatado la orden de la Corte y mandaron a Casaretto ante el juez de Paraná con ambición de camarista Daniel Alonso. Alonso se autoelevó a súper juez y avaló con una cautelar la rebelión de Massa y Cristina. El dislate duró lo que duró la Corte en reaccionar. Alonso espera que la Magistratura trate un pedido para que lo destituyan.

No es casual que esta semana, en la elección de jueces y abogados para el Consejo, se impusieran las listas de la oposición. Todo lo que tenga que ver con el Gobierno va para atrás y por eso tampoco fue casual que la Corte se reuniera de apuro, que las asociaciones de jueces y fiscales pusieran el grito en el cielo y que el gremio pusiera proa a un paro. Más que sonar a vendetta de Cristina contra los jueces, suena a apuro massista por tratar de quedar bien con ella y, si diera para tanto, mostrar ascendencia sobre sectores radicales, cuestión que aumenta los nervios de Cambiemos, aunque ya no se sabe si calma los del kirchnerismo. Así como en Gran Hermano, las intimidades de la política se exponen solas.

Un ejemplo más: el dictamen de Comisión fue acompañado por los cordobeses de Schiaretti, que un rato antes se había declarado abrazado a la avenida del medio. Es notable: sus diputados siempre o casi siempre votan con el kirchnerismo. No se equivocan nunca. El riesgo es de reality eterno. Con cuestiones que nunca debieran ni orillarlo.

Ricardo Roa

Fuente