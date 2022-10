Jujuy: Empresas de salud provinciales cortaran el crédito al PAMI

Desde la Cámara aseguran que “no podemos seguir así, nos están fundiendo”

Jujuy al día® – Así lo aseguró, en diálogo con nuestro medio el presidente de la Cámara Jujeña de Empresas de Salud, Francisco Scaro, quien indicó que debido a incumplimientos por parte de la obra social nacional, los cuales arrastran desde el inicio de la Pandemia, las instituciones nucleadas en la entidad mañana podrán cortar el crédito al PAMI.

En declaraciones exclusivas a Jujuy al día®, Francisco Scaro explicó “lamentablemente hemos tenido que llegar a tomar la decisión de que si no nos cumplen con el pedido, este viernes estamos haciendo un corte de crédito a los afiliados del PAMI”.

“Realmente no quisimos llegar a esto, pero venimos con estos incumplimientos desde la primera hora de pandemia. Para ponerlos en conocimiento, nosotros tenemos un convenio espejo con el Instituto de Seguros, el cual el PAMI nunca nos cumplió; y bueno, nos vimos en la obligación de llegar a este corte de crédito, porque las clínicas estamos totalmente desfinanciadas”.

Francisco Scaro

Agregó “no podemos seguir trabajando así, hemos hecho todo lo posible, incluso no hemos tomado medidas antes porque lo que menos queremos es desamparar a los abuelos, es la población que más tenemos que cuidar, pero no podemos seguir así, porque nos están fundiendo las empresas”.

Scaro indicó que “hemos intentado infinitamente con el contador Rodríguez tener una conversaciones y llegar a un acuerdo, que nos cumplan, pero no hay forma, no hay forma. Entonces es él, el que creo que se tiene que preocupar por los afiliados del PAMI; y bueno, no lo hace, así que nosotros ya no podemos seguir así como estamos”.

El titular de la Cámara Jujeña de Empresas de Salud, expresó “esto viene desde la primera ola de COVID, desde allí no nos cumplen el convenio espejo. Nos pagan como quieren, lo que quieren y tenemos deudas en internados, nos deben un 50% en algunas prácticas de actualizaciones, así que calculen, con el país en la situación económica en la que está, no podemos seguir aguantando esto”.

“Esto es no solo a nosotros, los médicos también, lo que es ambulatorio, todo lo que es ecografías, resonancias, desde enero que no nos dan los aumentos; a los médicos no le autorizan las órdenes. Así es imposible seguir haciendo frente, más aún con la situación económica que estamos viviendo”.

Aclaró “vamos a seguir atendiendo todo lo que son urgencias y emergencias, porque por supuesto, repito, hemos tenido la mejor voluntad desde hace dos años de no dejarlos sin beneficio a los afiliados del PAMI, pero ahora es imposible seguir trabajando así”.

Señaló que la medida “afectaría a todos los afiliados del PAMI. Hoy PAMI es, dentro de las clínicas, una de las obras sociales más importantes; representa el 50% de lo que se atiende en las clínicas”, concluyo.