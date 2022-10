Operadores mayoristas de turismo recorren Jujuy

Jujuy al día® – Una treintena de operadores mayoristas de turismo de Argentina visitaron Jujuy. Conocieron los principales atractivos de la provincia como también de los servicios y propuestas que tiene para ofrecer el sector privado jujeño.

Invitados por Aerolíneas Argentinas, junto al Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, los principales operadores turísticos y agencias de viajes integraron un fam tour en el que recorrieron los principales puntos de atracción en la provincia.

El grupo llegó en el atardecer del miércoles 12 en uno de los vuelos de Aerolíneas, quienes luego de alojarse en un hotel de las afueras de la ciudad, disfrutaron de una recepción en el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz ofrecida por el titular de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

Participaron también los presidentes de la Cámara de Turismo, Rodrigo Torres; del Jujuy Bureau y Eventos, José Ortiz; de la Asociación de Hoteles de Turismo, Carolina Pedano; de la AAAVyT Filial Jujuy, Mónica Choque; de la Asociación de Guías, Marcela Julián, y de la Cámara Hotelera, Cristian Boglione.

El grupo de visitantes estuvo encabezado por el director comercial de AA, Fabián Lombardo; acompañado por el Gerente de Unidad, Rodrigo Gallardo; el gerente de OCAR, Tulio O´Leary; el gerente de Ventas de Buenos Aires, Matías Leonetti; la gerente de AA, Élida Álvarez de Ron; y Ana Funes, jefa de Ventas de Jujuy.

Posadas agradeció «a quienes eligieron venir a Jujuy» y al equipo de AA encabezado por Lombardo «que nos abre las puertas para hacer cosas, y que a pesar de ser una provincia de otro color político, está demostrado que se trabaja sin distinción de banderías política, sintiendo orgullo por Aerolíneas Argentinas, que como empresa estatal tiene que seguir integrando el país».

De igual forma, el funcionario le agradeció a los operadores su visita señalando que «es importante que vengan a conocer lo que ya muchos venden y muchos otros van a empezar a vender, para romper mitos como el de excesivo calor, pero se darán cuenta que Jujuy tiene un clima ideal».

«Jujuy es un destino excelente para visitar en todas las estaciones -continuó-, hay once meses de temporada alta, hay una variedad de paisajes increíbles, una cultura que la muestra como la provincia más andina de Argentina, la calidez de la gente», sin dejar de detallar el fuerte crecimiento de la provincia, cercano al 30 por ciento, respecto al año 2019.

«Tenemos una provincia increíble -insistió-, un país increíble, y creo que de la mano del turismo vamos a lograr no sólo recuperar el orgullo de ser argentinos sino también transformar económicamente este país, y Aerolíneas es eslabón fundamental de esa cadena para poder seguir garantizando conectividad, porque Jujuy al ser una provincia periférica si no estuviera conectados no habría posibilidad que como destino creciera turísticamente», concluyó.

Las empresas que integran el Fam Tour son Despegar, Tucano, CVC, TTS, Aero, Eurovips, Ricale, Sudameria, Carnival Tours, ActionTravel, HubTravel, Pezzati Viajes, Free Way, Delfos, JumpWholeSaler, Juan Toselli, Juliá Tours, Pop Tours, Siga Tourismo SA, SinteTur, Trayecto Uno, Amichi Viajes, AllSeason, Logan, TMO.Pecom, Neptuno, Top Dest, Cuarto Continente, GIT, Columbia y Swam.