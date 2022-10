Finales provinciales de «Juegos Nacionales Evita» en Vóley, Fútbol 7 mixto, Futsal y Básquet 3×3

Jujuy al día® – Se llevaron a cabo finales provinciales de los «Juegos Nacionales Evita» en Vóley, Fútbol 7 mixto, futsal y básquet 3×3 a cargo de la Secretaría de Deportes y Recreación.

Las finales provinciales de los Juegos Nacionales Evitaa se llevaron a cabo en ambas ramas de Vóley en categorías sub 15 y sub 17, futsal sub 14, sub 16, Fútbol 7 mixto en escenarios de la localidad de El Carmen y, Básquet 3 x 3 en sub 14 y sub 16 en la Capital jujeña, con participación de deportistas de distintas localidades.

Como en las diferentes actividades enmarcadas en el certamen se desarrollaron mediante acciones coordinadas del Ministerio de Desarrollo Humano con municipios, comisiones municipales e instituciones deportivas.

En la jornada realizada en canchas de Club Sportivo Rivadavia y Sport Club El Carmen de esa ciudad, los equipos representantes de la capital jujeña de Vóley, en categorías sub 15 y sub 17, resultaron campeones Sociedad Española en femenino y Sirio Vóley en masculino.

En esa localidad en cancha de Club Sportivo Rivadavia tuvo lugar la final provincial de fútbol 7 mixto sub 14, clasificándose a la instancia nacional del certamen el conjunto de Club Atlético Ledesma al vencer por 2 a 1 al local, en futsal otro de los deportes desarrollados en el mismo escenario, en categoría sub 14 femenino Club Talleres de Perico se impuso en la final a Yuto y en masculino el representante de San Salvador de Jujuy ganó por 2 a 0 a Tilcara en la definición por penales luego de empatar en el tiempo reglamentario por 1 gol, en tanto que en sub 16 femenino se clasificó Abra Pampa .

Básquet en la modalidad 3 x 3 se disputó cancha del extremo norte del Parque San Martín de la capital jujeña donde obtuvieron un lugar en la delegación que representará a la provincia en la ciudad de Mar del Plata, los equipos locales masculinos de Club Villa San Martín y en masculino Club Villa Crespo de La Esperanza del departamento San Pedro.

De este deporte tomaron parte representantes de San Salvador, San Pedro, Tilcara, El Carmen, Palpalá y Ledesma.