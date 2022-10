Inflación: ahora las consultoras prevén que alcance el 100,3% este año

También los pronósticos para 2023 fueron para arriba y la suba de los precios podría alcanzar el 90,5%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado ( REM) que difunde el Banco Central en base a pronósticos de 39 participantes

Jujuy al día® – A dos meses de la asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, las consultoras y analistas privados volvieron a revisar hacia arriba las estimaciones de inflación con la novedad de que proyectaron una suba de precios para este año de tres dígitos.

Ahora tras descontar que en setiembre la suba de los precios habría sido del 6,7%, estiman que 2022 cerrará con una inflación del 100,3% frente al 95% del mes previo. Quienes mejor pronosticaron la suba de los precios minoristas esperan en promedio una inflación aún mayor, del 101,5%.

También los pronósticos para 2023 fueron para arriba y la suba de los precios podría alcanzar el 90,5% versus el 84,1% de la previsión del mes anterior. Este contrasta con la estimación del proyecto de Presupuesto 2023 que fue elaborado con una hipótesis de inflación del 60%. Los mayores niveles de inflación contribuyen de manera decisiva a bajar en términos reales el gasto público, como salarios, jubilaciones, gastos sociales, y cumplir con las metas fiscales con el FMI.

Los datos corresponden al Relevamiento de Expectativas del Mercado ( REM) que difunde el Banco Central en base a los pronósticos de 39 participantes, entre quienes se cuentan 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de Argentina .

El 100,3% de inflación de este año se alcanzaría porque también “las previsiones de inflación de los meses próximos se corrigieron 0,5 puntos al alza respecto de la encuesta previa para todos los meses relevados, de octubre 2022 a febrero 2023”, explica el Informe, con aumentos mensuales de entre el 6 y 6,2%.

Esos niveles de inflación descuentan entre otros el alza de las tarifas de luz, agua, gas, transporte, todos precios regulados por el Estado Nacional, las provincias o municipios.

Con relación al dólar oficial (tipo de cambio nominal mayorista ($/US$) promedio mensual de días hábiles) pasa lo mismo dada la altísima volatilidad de los dólares alternativos y las presiones en favor de una devaluación oficial del peso.

El dólar mayorista oficial se ubicó se ubicó en $143,63 en septiembre de 2022. “El pronóstico de quienes responden el REM indica una suba mensual de $9,08 (+6,3% mensual) por dólar hasta $152,71 por dólar en octubre 2022. Respecto de la encuesta previa, se evidenciaron correcciones al alza en los meses siguientes. Por su parte, la proyección de las y los analistas para diciembre de 2022 se ubicó en $173,13 por dólar (+$3,02 por dólar respecto de la encuesta previa). Así, la variación del tipo de cambio nominal prevista por las y los participantes del REM es de 69,9% interanual para diciembre 2022”, dice el Informe.

Por su parte, los participantes del REM proyectaron una variación real del Producto Interno Bruto (PIB) para 2022 de 4,1% aumentando 0,5 puntos respecto al valor de la encuesta previa. En tanto, para el año 2023 se espera un crecimiento económico de apenas el 1,0% . (sin cambios respecto al valor de la encuesta anterior) y por debajo del 2% del proyecto de Presupuesto 2023.

En materia de comercio exterior, los analistas estimaron que en septiembre las exportaciones (FOB ) de bienes habrían ascendido a US$ 9.694 millones (US$ 1.939 millones superior a lo proyectado en el REM anterior) mientras prevén que disminuyan en los próximos meses hasta US$ 6.755 millones en diciembre 2022. Los valores anuales previstos para 2022 serían de US$ 89.344 millones para 2022 (US$ 819 millones por encima de lo proyectado un mes atrás) y en US$ 88.000 millones para 2023 (US$ 719 millones menos que lo proyectado en la encuesta anterior).

En tanto las Importaciones (CIF ) de bienes habrían ascendido a US$ 7.003 millones en septiembre y los valores anuales proyectados para 2022 serían de US$ 83.775 millones para 2022 (US$ 2.285 millones superior respecto al valor pronosticado un mes antes) y en US$ 81.000 millones para 2023 (US$ 374 millones más que en el REM último).

Israel Bermúdez

Fuente