El plan de la postergación no detiene las renuncias

Jujuy al día® – A pesar de las características mágicas que le asigna el Presidente al paso del tiempo, una vez más la acumulación de horas no alcanzó a solucionar la crisis en el gabinete y Elizabeth Gómez Alcorta se fue del Ministerio de las Mujeres.

La ministra había hablado con el Presidente el jueves por la tarde, pero algunas de las funcionarias con puestos importantes habían intentado contenerla, entre otras cuestiones para evitar que Gómez Alcorta dejara su puesto justo en el comienzo del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, que se abre hoy en San Luis. Ese intento fracasó.

Mientras eso ocurría, Fernández estaba en Escobar, recorriendo la Fiesta de la Flor. Acaso sabedor de que no podría torcer la voluntad de fuga de su ministra, el Presidente optó por seguir adelante con esa agenda y pasó más de cinco horas en ese municipio. Vio la película “Argentina, 1985” junto a un grupo de estudiantes y al final de la proyección habló un rato con el público. Les contó de su amistad con el camarista León Arslanian y también relató que mantuvo algún trato con el fiscal del Juicio a las Juntas y protagonista de la película, Julio César Strassera. Reveló, incluso, un dato desconocido: dijo que trabajó como cronista en algunas de las jornadas de audiencias, en momentos en que el periodismo tenía pocos especialistas en el área judicial y los medios convocaban a algunos abogados para que relataran lo que ocurría a redactores que terminaban dándole forma a las notas que se publicaban. La crisis en su Gobierno -con una ministra acusando al Gobierno de encabezar un operativo que terminó violando los derechos humanos- no parecía apurar al Presidente: había llegado a Escobar a las 18 y se fue de allí a las 23.30.

Gómez Alcorta, se sabe, no será la última funcionaria en dejar este Gobierno. Juan Zabaleta ya tiene decidido irse del Ministerio de Desarrollo Social para volver a la intendencia de Hurlingham.

Zabaleta quiere transitar un camino de salida más ordenado, que incluya una conversación con Alberto Fernández y otra, más importante para su futuro, con Cristina Kirchner. El ministro quiere seguir haciendo política dentro del peronismo bonaerense, un espacio en el que el apellido Kirchner seguirá pesando en el futuro próximo.

Las de Gómez Alcorta y Zabaleta son situaciones distintas, pero algo las une. El Presidente no puede parar ninguna de las dos renuncias. En rigor, no hace nada por evitarlas, en una actitud que podría considerarse una de las características distintivas de su forma de gestionar: siempre toma la mínima decisión posible. Si hay posibilidades de no tomar esa decisión, Fernández se aferra a esas posibilidades y no emprende modificaciones.

Es posible que ese temperamento sirva para postergar los estallidos en algunas ocasiones particulares, pero es seguro que nunca soluciona los problemas que originaron la crisis.

Ignacio Miri

