Concejales recibieron a los niños Nahuel Alemán y Julián Vergara

Jujuy al día® – El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar junto a los concejales Patricia Moya, Melisa Silva y José Rodríguez Bárcena, recibieron la visita de Nahuel Alemán, un niño artista reconocido a nivel internacional y de Julián Vergara, un niño que realiza acciones ambientales en nuestra ciudad.

En el encuentro desarrollado en la sala de reuniones del Concejo Deliberante, los padres de Julián Vergara: Rebeca Hernaez y Marcelo Vergara, y los padres de Nahuel Alemán: Pamela Camacho y Martin Alemán les comentaron a los concejales sobre las motivaciones que tienen sus hijos, uno con el cuidado del medio ambiente y el otro niño por el arte de dibujar y haber obtenido un premio en un concurso de dibujo para niños en Francia con su obra referida al Cerro de 7 Colores de Purmamarca.

Finalizada la reunión, la concejala Patricia Moya afirmó que «hemos recibido a Julián que nos contó como cuida el ambiente y como emocionó al festejar su cumpleaños con la temática ambiental, y Nahuel que fue distinguido a través de una obra de un dibujo que eran los Cerros de Purmamarca y obtuvo un premio».

Seguidamente, la edil radical destacó: «Para nosotros es un honor tenerlos aquí en el Concejo Deliberante por todo los que nos han contado, y bueno, ver las formas que surjan actividades que puedan complementar el arte con el medio ambiente, es una idea, una propuesta. Agradezco a los papas por el apoyo que le brindan a cada uno de ellos, los motivan a seguir trabajando en los que a ellos les gusta».

Por su parte, la madre de Nahuel, Pamela Camacho, comentó que «agradezco que hayan recibido a mi hijo para reconocerlo, porque ellos se sienten importantes, los hacen felices con esto, ya que para ellos les significa mucho».

Nahuel Alemán dijo que se siente contento por haber sido reconocido por su dibujo, y adelantó que participará en otro concurso denominado «Leyendas Urbanas de tu país», que también se realizará en Francia, pero será con otra temática.

A su turno, Marcelo Vergara, padre de Nahuel comentó como surgió la iniciativa de festejarle a su hijo su cumpleaños, «mi hijo en su cumpleaños decidió que la temática esté relacionada con lo ambiental, el cuidado del medio ambiente y mantener limpia la ciudad, y por eso invitamos a los recolectores de residuos, y estuvieron presentes ese día».

Mientras que Julián Vergara al recordar su cumpleaños, agradeció a los recolectores «gracias porque siempre dejan limpia la ciudad, me gustaría que la gente se acostumbre a no ensuciar la calle, no tiren basura y cuiden la ciudad donde vivimos».