Jony Viale: “Sin Gobierno”

En LN+, el periodista analizó la agenda presidencial, los problemas de la economía y la falta de reacción del Ejecutivo

Jujuy al día® -Una tiranía es cuando el poder lo tiene una sola persona y abusa de él. Una oligarquía es cuando el poder está en manos de unas pocas personas de una clase social privilegiada. Y una anarquía es cuando el poder no está en manos de nadie.

La anarquía es la ausencia de poder; la ausencia del orden; la ausencia de ley; la ausencia del gobierno.

Hoy, Argentina es una mezcla de las tres cosas:

Hay un tirano que maneja todo o pretende hacerlo.

Hay una oligarquía privilegiada que se llena de plata y de cargos y de cajas y de campos y de vacunas.

Pero sobre todo hay una anarquía porque la sensación en la calle es de un des-gobierno absoluto.

Este es el país real:

Sin neumáticos.

Sin colegios.

Camioneros enojados.

Piqueteros en la 9 de Julio.

84% de inflación anual.

7.168 piquetes en lo que va del año, el número más alto de los últimos 14 años.

226 asesinatos por ajustes narco en la ciudad de Rosario.

Y la pregunta es: ¿Dónde está el Presidente?

Bueno… Hoy, por ejemplo, estuvo en el acto de los 150 años del Servicio Meteorológico Nacional.

Entonces tenemos Alberto, versión arquero; versión profe de Acquagym; versión catador de cervezas; versión Lito Nebbia; versión guitarrista de blues… versión meteorólogo.

Cualquier cosa menos Presidente. Ergo, no es exagerado decir que en argentina no hay presidente. Por lo tanto, en Argentina no hay gobierno.

Jony Viale

