“Chau luna de miel”

En LN+, el periodista analizó el vínculo entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, luego del tira y afloje a raíz del dato de pobreza e indigencia

Jujuy al día® – ¿Cuánto dura una luna de miel? Para los romanos la luna de miel tenía que durar un mes. La madre de la novia les dejaba en el cuarto a los recién casados una vasija con miel. ¿Para qué? La miel era considerada estimulante de la fertilidad.

Chau a la luna de miel. El editorial de Jonatan Viale.

Entonces la pareja recién casada tenía que tomar miel durante todo el mes lunar siguiente a la boda para buscar al primer hijo o hija. Por eso, pasaban “Lunas de miel”.

Pregunto: y en Argentina… ¿Cuánto dura la luna de miel? Señores, parece que la luna de miel entre la señora de Kirchner y Sergio Massa se terminó.

El gobierno está en graves problemas.

¿Qué dijo Cristina? “Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”. “Es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva del Ministerio de economía”.

¿Qué contestó el nº2 de Sergio Massa en el ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein?

“La culpa del desorden cambiario, las altísimas brechas, etc., etc., no la tienen las empresas, es nuestra responsabilidad (gobierno) que todo esto mejore. En eso estamos”.

El mismo Rubinstein que allá en el tiempo había subido a su cuenta de Twitter una foto de Cristina con una pala:

-¿Dedicándose a la jardinería, jefa?

-No, consultando el saldo.

Es decir, ya empezaron las diferencias conceptuales, ideológicas, entre Cristina y Massa. Cristina le echa la culpa de la inflación a las empresas. Massa cree que la culpa de la inflación la tiene el Gobierno.

Acordate que hace tres semanas Hebe de Bonafini ya advirtió que el kirchnerismo tiene “dudas” sobre Sergio Massa.

Y también acordate que a la militancia no le cae muy bien Sergio Massa.

Y también acordate que el gobernador Kicillof en el fondo tampoco confía en Sergio Massa.

Y también acordate que el ministro Aníbal Fernández tampoco confía en Sergio Massa.

Y acordate también que la misma Hebe de Bonafini -vocera de Cristina- tampoco confía en Sergio Massa.

Y acordate también que Luis D’Elía tampoco confía en Massa…

Con lo cual las diferencias con Massa no son superficiales, sino conceptuales. Massa para ellos es la derecha disfrazada de peronismo. Ellos lo ven a Massa como un lobo con piel de cordero y encima no está pudiendo resolver el tema que más preocupa a la sociedad argentina, la inflación.

Jony Viale

Fuente