Litio: vuela el precio y hay preocupación por el impacto de la ley de humedales

Jujuy al día® – El valor del carbonato de litio cerró la semana pasada en máximos históricos, al superar los u$s70.000 la tonelada. Temor de ejecutivos y de los gobiernos del norte argentino por el impacto del proyecto de ley que debatirá el Congreso

El precio del litio llegó a máximos históricos y Argentina buscará aprovecharlo, con 8 proyectos en agenda: 2 que ya exportan y 6 en construcción, de los cuales uno comenzará a producir antes de fin de año. Sin embargo, por estos días hay una fuerte preocupación entre los gobiernos provinciales, y también de empresarios e inversores, por el impacto en la actividad que puede tener el avance de la ley de humedales en el Congreso.

Además, tanto los gobernadores como el sector privado rechazan el avance de YPF Litio, una nueva empresa de la estatal YPF que quiere intervenir en la cadena del litio. Estos posicionamientos surgieron durante la convención anual del Instituto Argentina de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realizó en Salta, y donde participó Ámbito.

“Estos días vivimos momentos difíciles con respecto a la posibilidad de la sanción de una ley de humedales que no nos favorece como región”, aseguró Antonio Marocco, vicegobernador de Salta, durante el panel “El litio como ejemplo de consenso”, que compartió junto al vicegobernador de Jujuy.

“Quiero resaltar el trabajo de los tres gobernadores que desde Estados Unidos pusieron énfasis en decir que esa es una materia que nosotros no vamos a discutir por ahora, vamos a atenernos a lo que está en la Constitución, que dice que la propiedad de los recursos está en las provincias”, agregó Marocco.

En la misma línea también se expresó de Jujuy: “Hay que tener cuidado en la definición de humedales. Hablamos con científicos y geólogos, y si bien es cierto que hay agua donde está el litio, no son humedales, es agua con una salinidad más alta que el agua de mar, considerarlo así de plano como humedal no es lo más correcto”.

Además, “Por eso lo vamos a defender, porque es un contrasentido, hay un cambio en la matriz energética y el litio nos da una posibilidad, no podemos truncarlo con una ley de este tipo, porque estaríamos haciendo al revés de lo que nos pide el mundo en remediación del cambio climático”.

Junto con esta definición, el vicegobernador de Jujuy mencionó el potencial del litio: “En este momento hay dos empresas, y Exar que entraría a producir pronto, por lo que la producción anual va a ser de 80 mil toneladas al año. Multiplicalo por el precio, que ayer subió a u$s 70 mil la tonelada, son cifras siderales que van a servir a futuro en divisas para el gobierno nacional”.

De hecho, la semana pasada el carbonato de litio alcanzó su máximo histórico, al cerrar el viernes en 510 mil yuanes, equivalente a más de u$s 70 mil en dólares, según Trading Economics, lo que marca que en el acumulado del año el precio trepó 190%.

Frente a la exposición de los vicegobernadores en la capital salteña, había más de 100 ejecutivos. Ámbito conversó con el ejecutivo financiero de una minera, que prefirió mantener la reserva, quien se mostró a favor de los vicegobernadores, muy aplaudidos al terminar de exponer. “La cuestión ambientalista está allá, te invito a la puna, ahí no hay otra actividad. Ojo, nadie dice a cualquier precio, hay una visión de la minería de hace 20 años, pero hoy la minería es tecnología, y tiene métodos mucho más regulados, con menos uso del agua que el agro”, afirmó.

Por otro lado, desde un estudio de inversión especializado en finanzas corporativas, aseguraron: “La ley de humedales sería a la minería como la ley de bosques al agro, se terminaría frenando el progreso y a la vez, atentás contra el ambientalismo”. La fuente, que prefirió no ser mencionada, contó que la provincia vive una “burbuja” a nivel económico, dado el movimiento que hay por el litio. La recomendación que le hacen a los inversores es que la oportunidad de negocio pasa por formar parte de la cadena como “proveedores”, dado que la explotación la hacen las multinacionales.

YPF Litio

De hecho, horas antes del comienzo de esta convención, la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) emitió un duro comunicado en contra de la ley de humedales: “Hay potencial para lograr inversiones por u$s 20 mil millones. Esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbre”.

En el encuentro del IAEF, los ejecutivos tenían la posibilidad de enviar preguntas al moderador del panel. Y así como salió el tema de YPF Litio, ante la consulta de uno de los presentes, dado que es un tema que “preocupa” al sector privado, según pudo averiguar Ámbito. Ante la pregunta de cómo repercute el comienzo de explotación de YPF Litio, el vicegobernador de Salta contestó tajante: “Mal”. Y agregó: “Es una opinión personal, no de gobierno. Nos saca uno de pilares de la inversión que es la seguridad jurídica”.

En la misma línea, el vicegobernador de Jujuy agregó: “No estamos de acuerdo, invitamos a YPF a formar parte de la Mesa del Litio para que quede claro nuestra posición, de que el litio es de las provincias, y en eso no vamos a ceder”.

Hacia adelante, también hay otras preocupaciones. Por un lado, el empleo: “Conseguir un ingeniero en Salta no existe, las mineras se los llevan todos”, contó el experto en inversiones corporativas. Estimó que se necesitarán 200 mil profesionales para satisfacer la demanda de profesionales de la minería en el norte. Además, hay críticas por el acceso a divisas y los impuestos: “Acá está frenado Taca Taca, que es un proyecto de u$s 4500 millones en inversiones”, contó el ejecutivo de la minera. En la empresa donde trabaja, aseguró que perdieron u$s 30 millones por devolución tardía del IVA.

Florencia Barragan

Fuente