En Jujuy desde el año pasado: por cada vasectomía se realizaron 6 ligaduras de trompa

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro meido, la Directora de Maternidad e Infancia, Claudia Castro se refirió a la cantidad de intervenciones realizadas relacionadas a métodos anticonceptivos irreversibles, indicando la cantidad promedio que se realizaron a la fecha, y las edades que más requirieron estos métodos.

Asimismo se refirió a la elecciones que tiene adolescente de 16 años de edad de optar por dichos métodos, y aseguró que a la fecha no se han realizado estos procedimiento en menores de edad.

Claudia Castro expresó “el número de vasectomías, más o menos, que se están realizando, contando desde el año pasado hasta ahora, superaron las 200 vasectomías. Y hay en lista de espera aproximadamente 300 varones”.

“Respecto al tema de ligaduras, promedio por año, se realizan entre 1000 o 1200 ligaduras durante todo el año, en toda la provincia”.

Sobre la franja etárea de mayor demanda de estos métodos, comentó “los rangos etarios, generalmente van de los 25 a 35 años, son la mayor cantidad, el mayor porcentaje; son pocos los adolescentes o jóvenes que lo solicitan, muy pocos. Principalmente jóvenes, adultos jóvenes que están rondando cerca de esas edades”.

En relación a la posibilidad de que menores de edad accedan a estos métodos, Castro explicó “la modificación del Código Civil y Comercial del año 2015, aclara esta situación de las edades de los adolescentes, con lo cual, por ejemplo, a partir de los 13 años, los adolescentes pueden solicitar información, pueden ir a una consulta, pueden acceder a un método anticonceptivo, pueden acceder a todo aquello que no ponga en riesgo su vida, como por ejemplo: un dispositivo intrauterino o un implante; no pone en riesgo su vida, al contrario lo protege de un embarazo no intencional”.

“A partir de los 16 años los equipara en ese derecho de la decisión con los de 18. Por esta modificación del Código podrían solicitar tanto una ligadura como una vasectomía. En realidad es algo que el derecho los ampara”.

Agregó “el abordaje siempre es la información, es la explicación de todos los métodos anticonceptivos, la disposición que hoy se tiene de métodos muy seguros, con una alta eficacia, como por ejemplo, para las mujeres, el implante subdérmico. Se les explica, se les da toda la información, pero si uno realmente se tiene que remitir a lo que es la ley, dice eso, que pueden acceder”.

“Este abordaje es individual, el sujeto de derecho es la persona, tenga la edad que tenga, y siempre se le explica todo, los beneficios, las situaciones, en este caso la irreversibilidad del método”.

Nuestro meido consultó a la profesional si en Jujuy han recibido consultas de adolescentes por estos métodos irreversibles y si se ha practicado alguna ligadura o vasectomía a menores de edad.

Castro respondió “no, no hemos tenido de esta edad. Los adolescentes preguntan, piden información; todas las jornadas que se hacen, tanto de lo que tiene que ver con la parte de docencia como también la de salud, de los asesores que están en las escuelas, que brindan toda la información, le sacan todas las dudas, pero no hemos tenido solicitud de adolescente o de este grupo etario”.

“Si tuvimos de mayores de 18 años, que tienen sus fundamentos y, obviamente, se respetan. Justamente, la legislación homogeniza, brinda este derecho a todas las personas y, nosotros, cumplimos, el equipo de salud, cumple la ley; siempre teniendo en cuenta la individualidad de cada persona, eso es muy importante. Cada persona tiene una historia, tiene una razón, tiene hoy una intriga. Entonces, el deber del equipo de salud es acompañar en esto, brindarles el asesoramiento y el acceso a sus derechos”, concluyó.