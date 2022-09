Finales provinciales de los «Juegos Nacionales Evita»

Jujuy al día®- Se realizarán las finales provinciales de Atletismo el 29 de septiembre, Básquet y los deportes de playa de Handball y Vóley el viernes 30, en el marco de los Juegos Nacionales Evita.

Dentro de las actividades programadas en el marco de los Juegos Nacionales Evita la Secretaría de Deportes y Recreación en coordinación con Municipios e instituciones deportivas, realizará las finales provinciales de Atletismo el 29 de septiembre, Básquet y los deportes de playa de Handball y Vóley el día viernes 30.

En la pista de Atletismo del RIM 20, el día jueves desde las 9 horas, se desarrollará la disciplina de atletismo masculino y femenino categorías sub 14 y sub 17 en convencional y adaptado en sub 14, sub 16 y sub 18, en pruebas de pista, de campo y combinadas, con carreras, saltos y lanzamientos.

En tanto, el viernes 30 de septiembre a partir de las 10 horas en instalaciones de Club Atlético San Pedro de esa ciudad se desarrollará la Final Provincial de Básquet 5×5 femenino y masculino en categorías sub 15 y sub 17.

Durante el mismo día, se jugarán las instancias provinciales de Handball y Vóley de playa a horas 10 en Polideportivo de arena de ciudad Cultural en barrio Alto Padilla de la capital jujeña