Dólar: descubrimos la última apuesta del Gobierno

Un diálogo con un experto del mercado deja mucha tela para cortar. Se habla dólar soja, el turismo, la economía negra y los 4 motores de la Argentina.

Jujuy al día® – El dólar soja es pan para hoy y hambre para mañana, en el cuarto trimestre del año nadie venderá un grano de soja y se tornará más complicado lograr superávit en la balanza comercial.

La apuesta del Gobierno es blanquear la economía y conseguir dólares para detener la devaluación de los dólares alternativos. Sin confianza, será difícil conseguir ambos objetivos, todos los caminos conducen al dólar.

-Qué hubiera sido de Sergio Massa si no hubieran entrado los U$S 6.000 millones de la soja en un solo mes, porque las reservas no aumentaron y el Estado se consumió todos los dólares que ingresaron.

¿Cómo sigue la película?

-Muy simple, se vienen más anuncios. El Ministro de Economía trabaja en más restricciones a la importación, cuando no podés atacar te tenés que defender. El gobierno no logra seducir a los capitales, genera alta desconfianza, por ende, tiene que poner límites al ingreso de mercadería del exterior.

¿Qué pasa con el turismo?

-En 12 meses el déficit de balanza de turismo fue de U$S 4.300 millones, ahora trabajan en elevar el dólar turismo para desalentar viajes al exterior. El problema es que el turismo interno también copia el encarecimiento de viajar al exterior, e ir a la costa argentina sale lo mismo que el Caribe, sin pagar el aéreo.

Un mundo de restricciones

-Es lo que viene para la economía argentina.

¿Cómo viene el cuarto trimestre del año?

-El gobierno presentó el presupuesto, trabajarán para aprobarlo y, desde allí, lanzarán medidas para reactivar la economía. En octubre llegarían del FMI U$S 3.900 millones más otros U$S 3.900 millones de organismos financieros internacionales. Respecto de este último punto los anuncios se repiten desde que asumió el ministro, pero el dinero no llega. La suma de este ingreso de dólares, más las restricciones a la importación y la suba del dólar turismo, harían que el gobierno llegara a fin de año sin grandes complicaciones, y cumpliendo las metas con el FMI.

¿Algún anuncio de blanqueo?

-El Gobierno quiere implementar un blanqueo, en donde los pesos o dólares que se blanquean se puedan utilizar para realizar importaciones, comprar casas nuevas o usadas, comprar autos o camionetas, hasta ser utilizados para ir al supermercado.

¿En serio?

-Es una forma de ridiculizar al blanqueo desde esta columna.

¿Qué quieren hacer?

-Que la economía negra, la cual es casi un 60% de la economía, se transforme en blanca en forma más rápida, aunque tenemos problemas.

¿Por ejemplo?

-La economía negra no tiene impuestos, si te transformás en blanco te cae toda la caballería de la AFIP encima. Si podés blanquear dinero para comprar vehículos estás alentando importaciones y eso al Gobierno no le sirve. Todo es muy precario en Argentina.

¿Cómo ves al dólar?

-El Gobierno tiene un patrón de decisiones que apunta a mayor inflación y devaluación del peso. El Banco Central hace 8 meses que aumenta la tasa de interés por debajo de la tasa de inflación y el tipo de cambio aumenta menos que la tasa de inflación y la tasa de interés, todo esto en el marco de un déficit fiscal muy alto. Esto hace meses que trae como consecuencia aumento de la inflación, atraso cambiario, suba de los dólares alternativos, hace 3 meses tenemos déficit de balanza comercial y el flujo de dólares de Argentina es negativo, lo que hace retroceder el stock de reservas.

¿Puede cambiar esta política?

-Esta política sobrevivió a los últimos 3 ministros, con lo cual creemos que es una condición que impone el Instituto Patria al gobierno nacional, y quien lleva la voz cantante es la vicepresidenta, asesorada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué puede salir mal? Todo.

¿Cómo ves el escenario internacional?

-Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, el dólar se fortalece a nivel mundial, el yuan se devalúa a su máximo valor en la historia y el real comenzó un proceso de devaluación en el marco de las elecciones presidenciales. En resumen, tenemos viento de frente del exterior.

¿Cómo están los 4 motores de Argentina?

-El motor del consumo está apagado, los salarios pierden poder adquisitivo y esto no dinamiza la economía, vemos un cuarto trimestre 2022 muy complicado en este rubro. El motor de la inversión hace tiempo que está apagado, salvo algunas inversiones puntuales en minería, gas y petróleo, el resto de las inversiones son muy pobres. El motor de las exportaciones no logra consolidarse con un tipo de cambio atrasado, exportamos menos cantidades a mayor precio, si los precios ajustan estaremos en problemas. El motor de las importaciones está apagado y sin combustible, el gobierno seguirá restringiendo importaciones.

Si los 4 motores están en problemas, en el año 2023 el PBI no crecería

-Para el año 2023 creemos que vamos a una caída de 3% del PBI, no hay arrastre desde el año 2022 y, con motores apagados, lo único que le queda al gobierno es planear hasta las elecciones.

Conclusiones

En la medida que el gobierno no consiga un ingreso genuino de dólares del exterior, el peso se seguirá devaluando y tendrá que acelerar el proceso de restricciones a la importación.

El dólar soja es pan para hoy y hambre para mañana, en el cuarto trimestre del año nadie venderá un grano de soja y se tornará más complicado lograr superávit en la balanza comercial.

La inflación se encamina a los 3 dígitos para diciembre y los dólares alternativos tienen muchas chances de ubicarse cerca de los $ 400, salvo que sea verdad que llegan U$S 4.000 millones genuinos para incrementar las reservas, en ese caso el dólar podría ubicarse en torno de $ 370.

Las tasas de interés siguen siendo negativas contra la inflación, por lo tanto, tomar financiamiento es muy recomendable, pensando que además la tasa de inflación seguirá siendo alta.

La mejor inversión en pesos pasa por las letras y bonos atados a la inflación, el problema es si el gobierno en algún momento reestructura su pago, lo que le llaman reperfilamiento o estafa de buenos modales.

Los bonos en dólares ya son una estafa consumada, vienen de reperfilamiento en reperfilamiento, y hoy no lucen atractivos en este contexto.

La apuesta del gobierno es conseguir dinero fresco en el exterior y hacer blanca la economía negra, objetivos muy modestos y de difícil cumplimiento en un país que falta confianza. Por todo esto, todos los caminos conducen al dólar.

Salvador Di Stefano

Fuente