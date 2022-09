Reforma parcial de la Constitución: ¿qué temas se incluyeron y cuáles se excluyeron del plexo de la ley?

Jujuy al día® – Ayer, en un día histórico para la provincia, los legisladores aprobaron la necesidad de reforma parcial de nuestra Constitución.

Por ello, nuestro medio dialogó con el Diputado Ramiro Tizón, quien explicó el significado de este proceso y señaló cuáles son los puntos que se sacaron e incluyeron para el futuro tratamiento de los convencionales.

En declaraciones a nuestro medio, Ramiro Tizón expresó “hemos aprobamos el plexo de la ley que establece la necesidad de reforma de la Constitución; y el temario a tratar por la comisión constituyente, Concretamente los temas que se habilitan conforman una lista larga de artículos de la Constitución actual, los cuales pueden ser tratados, modificados, pero no pueden tratarse otros por parte de los convencionales constituyentes”.

“Así que ese es el límite que tienen, los temas que están incluidos en esos artículos”.

Resaltó “es muy importante, histórico, porque la última vez que se hizo una reforma fue hace casi 40 años, en 1986. Una reforma constitucional se hace de una manera muy poco frecuente; y ahora vamos a vivir esto”.

“Este es un proceso que en realidad ahora empieza, porque con la aprobación de la ley de necesidad de reforma comienza el proceso. El gobernador va a tener que llamar a elecciones, y con las elecciones convocadas, elegir los convencionales y que funcione la convención; donde efectivamente se escribirá el texto de los artículos que se reforman”.

Aclaró “había mucha confusión en este punto estos días que pasaron, nosotros no hacíamos el texto sino que simplemente éramos los que habilitábamos los artículos a reformar”.

En relación a los artículos y temas que se agregaron, y excluyeron, de dicho tratamiento, Tizón comentó “se le sumaron algunos y se le restaron otros. Hay algunos que no sé habilitaron de lo que se había presentado y hay otros puntos que se le agregaron”.

“Por ejemplo, no sé habilitó el artículo 32, que es el que trataba del derecho de la manifestación; no sé habilitó el 35, que es el que trata el derecho de circulación. Es decir que, toda aquella preocupación que tenían los gremios, de qué se iba a criminalizar la protesta y todo eso, no sé habilitaron y no se va a tratar; esos artículos no entran”.

Añadió “tampoco sé habilitó el 170 inciso 2, que establece el enganche de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, por lo tanto esto va a continuar como estaba. También una situación que preocupaba a todos estos sectores, tanto trabajadores como funcionarios, porque tenían temor que vaya a haber modificaciones en eso; que se queden tranquilos porque eso no se toca”.

El diputado mencionó que “hay otros temas que se han incluido, esos son muchos. Se incluyó por ejemplo, que entre los organismos que van a tomar estatus constitucionales, va a ser la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes, la Oficina Anticorrupción; también se agregó entre estos a la SUSEPU, que va a tener una jerarquía constitucional; después también se agregó, que no estaba en el proyecto original, la figura del Habeas Data, que está en la Constitución nacional, que es como una acción de amparo pero para averiguar los antecedentes que puedan tener ya sea en la policía, en información en cualquier lugar. También la facultad de las municipalidades para la coparticipación municipal; entre otros”.

Tizón manifestó “fue extenso el trabajo que hemos realizado en la comisión de asuntos institucionales. Porque ve que hemos tomado buena parte de aquello que nos reclamaba la sociedad, algunos los hemos incluido, cómo ser la coparticipación, cómo ser el tratamiento para estudiar lo de el vice-intendente; en otros, también se escuchó, excluyendo, lo que comenté, respecto de las protestas sociales”.

“Recibimos mucha gente de muchos sectores, y ha sido provechoso y va a seguir siendo provechoso porque hemos abierto un archivo con todas las propuestas, que va a ser pasado a todos los convencionales constituyentes, para que cuando trabajen tengan también esos elementos”, concluyó.