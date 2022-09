Jujuy: atacó a golpes a la madre de su ex pareja

Jujuy al día® – Un iracundo sujeto llegó a la casa de su ex y tras discutir con la madre de la mujer, comenzó a golpearla. Sus hijas salieron en su ayuda y el atacante escapó.

Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el hecho se registró en la madrugada de ayer, en un domicilio del barrio 22 de mayo de Libertador General San Martín.

Alrededor de las 4 de la mañana, un sujeto, en estado de ebriedad, llegó al domicilio de su ex pareja y comenzó a patear la puerta.

En ese momento, la madre de la mujer llegó al domicilio y comenzó a discutir con el hombre para lograr que se fuera del lugar.

Sin embargo, lejos de calmarse, el sujeto comenzó a golpear a la mujer, por lo que su ex pareja y su hermana salieron del domicilio a defender a su madre.

El agresor golpeó a las mujeres y se fue del lugar.

Personal de la policía y del SAME asistieron a las víctimas. La joven señaló que no es la primera vez que suceden estos hechos y que denunció a su ex anteriormente.