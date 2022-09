Finales provinciales de Juegos Nacionales Evita en Canotaje, Hockey, Ajedrez y Acuatlón

Jujuy al día® – La Secretaría de Deportes y Recreación llevó a cabo las finales provinciales de los Juegos Nacionales Evita en Canotaje, Hockey, Ajedrez y Acuatlón.

Se llevaron a cabo las finales provinciales de los Juegos Nacionales Evita con la participación de deportistas de distintas localidades, realizado por la cartera ministerial a través de la Secretaría de Deportes y Recreación y acciones conjuntas con municipios e instituciones vinculadas al deporte.

Hockey femenino categoría sub 14, se desarrolló en cancha del Suri Rugby Club de barrio Alto Comedero. Donde el equipo de Club Herminio Arrieta representante del departamento Ledesma, ganó por 5 goles a 3 al local consagrándose campeón provincial.

En tanto en Hockey masculino, categorías sub 14 y sub 16 los equipos de Ledesma obtuvieron la clasificación a la instancia nacional, al igual que Club Ciudad de Nieva de la capital jujeña en categoría sub 16 femenino que consiguió un lugar al resultar campeón en la Copa Jujuy, que se sumó en la presente edición de la competencia provincial.

Por otro lado, las alternativas de Ajedrez se realizaron en Salón municipal de la ciudad de Libertador General San Martín, con la participación de ajedrecistas representantes de Palpalá, Fraile Pintado, San Pedro, Ledesma, La Quiaca, Abra Pampa, San Salvador y Perico.

Se clasificaron en categoría sub 14 Julieta Arias (Ledesma), Agustina Carrizo (Perico), Juan Farías (San Pedro), Elías Rodríguez Porco (La Quiaca), Maximiliano Arrayán (Perico) y Máximo Rojas (San Pedro); y en categoría sub 16 Selene Petersen (Ledesma), Luz Quiroga (Ledesma), Patricio Rojas (San Pedro), Julio Chiappero (San Salvador) y Fabián Rodríguez Porco (La Quiaca).

La competencia de Canotaje tuvo lugar en el Dique La Ciénaga para competidores en categoría sub 14, obteniendo un lugar en la delegación que representará a Jujuy en la instancia nacional Arnoldo Miranda, Lautaro Sibila, Alejandro Toscano, Mía Costas, Sofía Almazán, Yoselin Mamaní y Camila Sandoval.

Finalmente, en instalaciones de Club Sociedad de Tiro y Gimnasia se concretaron las acciones de Acuatlón, deporte individual de resistencia física que reúne las disciplinas de atletismo y natación, clasificándose en categoría sub 14 femenino Guadalupe Daz, Valentina Janin Ponce (San Salvador de Jujuy) y en masculino Ángel Perales Arce (San Salvador de Jujuy) y Bruno Nieva (San Pedro). En sub 16 Guadalupe Peralta, Ángeles Rojas, Maximiliano Sánchez y Luciano Zambrano (San Salvador de Jujuy).