Reforma parcial de la Constitución: “es transversal a toda la sociedad, es independiente de la bandería política”

Aseguró que “la política y los políticos estamos en una asamblea permanente”.

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio la diputada provincial, Gabriela Burgos, realizó un balance la primer semana de trabajo de la comisión y distintos actores de la sociedad jujeña, donde han recibido aportes que servirán para incorporar el proyecto enviado desde el Ejecutivo.

La legisladora mencionó “la verdad que todo está siendo altamente positivo, estamos recepcionando todas las expresiones de los distintos sectores, porque el tema de la Reforma es transversal a todas la sociedad, es independiente de la bandería política y de la función que se cumple, por eso debe ser lo más abierto posible”.

“Vamos a trabajar ahora en modificar parte del proyecto que vino del Ejecutivo, porque alguna de las expresiones realizadas por diferentes sectores consideramos que tienen que ser incorporadas. Obviamente va a haber un debate interno y por eso nos parece acertado que la sociedad también haya venido”.

Agregó “esto es importante, va más allá de quienes tenemos una función de representatividad y estamos en la política, sino también de la sociedad. La política y los políticos estamos en una asamblea permanente”.

Sobre la intervención de distintos actores de la sociedad, mencionó que “se han invitado a los sectores pero no para que sean condescendientes en la postura que impulsó el Gobernador y que ésta Legislatura está trabajando, sino en expresar las cosas. La diversidad de pensamiento hace la democracia, y la diversidad de pensamiento en la ciudadanía favorece, también, a la gimnasia de la democracia, y ahí intervienen los ciudadanos, lo robustece”.

Gabriela Burgos se refirió a la importancia de la incorporación de derechos en pos de robustecer la autonomía provincial.

“Incorporar derechos que están consagrados en la Constitución nacional y ponerlos en nuestra Constitución provincial, robustece la autonomía de las provincias; y no porque estén en la Constitución nacional no pueden estar replicadas en nuestra constitución. Estamos transitando etapas que todavía no hemos cumplimentado desde la reforma del 94, qué es el federalismo de concertación”.

“El federalismo de relación, de concertación, habla de reforzar las autonomías provinciales; y que mejor que las autonomías provinciales, a través de su poder constituyente, puedan, en sus constituciones, plasmar esos principios. Por eso consideramos que hay que ser más exigentes aún en eso, y también sumar todos aquellos que tienen que ver con las nuevas exigencias, como lo que dijo la vicerrectora de la UNJU, nos pareció aceptable y acertado, en cuanto a las terminologías utilizadas para colocar dentro de la Constitución, con una terminología mucho más nueva y acorde a las necesidades de hoy”.

“La comisión está en permanente debate, está abierta a la recepción de todo; y poder incorporar o opiniones de otros sectores que tal vez no pudieron venir”.