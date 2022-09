Jony Viale: “La Gran Estafa”

En LN+, el periodista analizó la defensa de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad; “Dos horas para decir lo mismo de siempre”, señaló

Jujuy al día® –¿Quién es la diosa de la Justicia? Se llama “Temis”. En una mano tiene una balanza para tratar con igualdad a todos los ciudadanos. Se llamen como se llamen, ninguno pesa más que otro. En la otra mano tiene una espada para castigar el delito. Y en los ojos tiene una venda para no ver ni dinero ni poder ni coimas ni sobres ni aprietes ni carpetas ni nada. La venda es para ser imparcial.

La venda es para condenar a un ladrón aunque haya sobornos; gritos; operaciones; acusaciones.

Lo que no soporta la señora de Kirchner es que al menos esta vez la justicia parece decidida a ser imparcial. Dos largas horas para decir lo mismo de siempre. Yo no vi nada; yo no robé; me persiguen; soy mujer; soy peronista; Macri malo; Macri gato; Caputo; Calcalterra…

La pregunta que tengo es: ¿por qué la única que no vio nada fue la vicepresidenta Kirchner? ¿Sergio Massa vio la corrupción? Massa si vio la corrupción: vio campos; vio hoteles; vio aviones.

Segunda pregunta: ¿Alberto Fernández vio la corrupción? Claramente Alberto Fernández también vio cosas. Sobre todo en el ministerio planificación; por algo había que “oxigenar”.

Tercera pregunta: ¿María Eugenia Bielsa, exministra de este gobierno, vio la corrupción? Parece que María Eugenia vio la corrupción del gobierno kirchnerista.

Cuarta pregunta: Leonardo Fariña, arrepentido de la banda de Lázaro Báez; más conocido como ‘el valijero’… ¿vio la corrupción?

Quinta pregunta: ¿el mismo Lázaro Báez, acusado de ser el testaferro de la familia Kirchner, vio la corrupción? “Cristina me usó de forro”, dijo.

¿Por qué?

Porque fue el único que cayó; porque el hilo se cortó ahí; porque no fueron por Julio De Vido; porque no fueron por Máximo Kirchner; porque no fueron por Cristina.

¿Cómo era la estructura delictiva “piramidal” que describió el fiscal Luciani? De arriba para abajo.

Arriba de todo los dos presidentes, el matrimonio Kirchner. Abajo, el ministro de planificación, Julio De Vido. Abajo el secretario de obras públicas, José López. Abajo el titular de vialidad nacional Nelson Periotti. Y abajo el empresario Lázaro Báez.

Jony Viale

Fuente