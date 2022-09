5 meses de la desaparición de Sergio Callata: “no queremos que sea una persona en la lista de olvidados”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Jorgelina Pelo, pareja de Sergio Callata, el jujeño desaparecido desde el 23 de abril, indicó que la familia mantiene la esperanza de encontrarlo pero expresó cierta decepción relacionada a la búsqueda.

“Hoy se cumplen 5 meses de la desaparición de Sergio, hasta el día de hoy no tenemos ninguna noticia, ninguna información de su paradero o de qué le pudo haber pasado; estamos desesperados por lo que salimos otra vez a la calle para que no se olvide su caso y que lo sigan buscando”, indicó Pelo.

“Sentimos que a él se lo llevaron contra su voluntad, porque él no hubiese dejado el auto, a su la familia. Esperanza todavía tenemos de encontrarlo con vida, nosotros sentimos que nos está esperando, es lo único que nos hace seguir adelante”.

Sobre la búsqueda, mencionó “estábamos esperando, con confianza, que nos iban a ayudar, pero hasta el día de la fecha no se sabe nada de eso y sentimos que se burlaron de la familia”.

“Sentimos que no lo está buscando, eso sentimos como familia. ¿Cómo puede desaparecer una persona y en 5 meses no saber nada? Es desesperante lo que nos está pasando, por eso hoy también salimos. No hay empatía con la familia, sólo los familiares y amigos salimos a buscar”.

“Queremos que lo busquen porque ellos tienen que buscar cómo se debe a una persona. No puede ser que las personas desaparezcan, por qué no sabemos dónde está, siempre nos hacemos esa pregunta. No queremos que Sergio sea una persona en la lista de olvidados, eso es lo que nosotros queremos, que se lo busque, se lo encuentre, porque hay una familia de por detrás; estamos esperando su vuelta”.