Extienden plazo para inscribirse al subsidio a la energía eléctrica

Hasta el 1 de octubre

Jujuy al día® –El Gobierno de Jujuy gestionó ante Nación la no aplicación de la segmentación durante septiembre, mes en el que el subsidio rige, y la prórroga para la inscripción.

El Gobierno de Jujuy gestionó ante la Secretaría de Energía de Nación la no aplicación de la segmentación de tarifas para usuarios residenciales durante septiembre, lo que significa que los usuarios jujeños aún recibirán el subsidio hasta el 30 de este mes. Asimismo, la Provincia, desde su Secretaría de Energía, insta a usuarios que no se hayan inscripto en la página o app del Gobierno Nacional para recibir subsidios a hacerlo, por lo que también junto a los diferentes municipios emprendió una campaña para informar y asistir a aquellos usuarios que hasta la fecha no pudieron inscribirse para acceder a las tarifas subsidiadas.

Es para resaltar que en caso de que los usuarios no se registren para mantener el subsidio, el Gobierno Nacional quitará el 100% del subsidio a la energía consumida a partir del 1 de octubre de este año, por lo que se llama a inscribirse a la ciudadanía que aún no lo haya hecho.

Para inscribirse y continuar recibiendo el subsidio a la energía eléctrica, la ciudadanía debe ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios ; allí se debe llenar un formulario, para el que deben tenerse a disposición los siguientes datos:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica.

El último ejemplar de DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, el número de registro.