Buena performance de los jujeños en el Regional de tenis

Jujuy al día® –La legión de la Asociación Jujeña de Tenis en el quinto Torneo Regional de la especialidad desarrollado en las canchas de Santiago Lawn Tennis Club de la provincia de Santiago del Estero.

Alrededor de 20 jugadores de distintas categorías y clubes afiliados a la AJT, dijeron presentes, un buen número sin dudas que buscaron seguir sumando puntos para el ranking del circuito de menores de la Asociación Argentina.

Por ello, Martín Montalbetti destacó que «nos fue muy bien, en líneas generales, tuvimos una buena participación, la combi de la delegación de la AJT fue con 15 jugadores y después otros fueron por aparte con sus padres de manera particular, la verdad que bien».

El titular del área menores de la entidad madre del tenis jujeño dio detalles de los resultados «Justino Pfister y Sebastián Quaglia ganaron el dobles en sub 16, Tomás Oroza y Luciano Gómez ganaron el doble de sub 12, Gian Poccioni fue finalista en sub 14 en sigles, Mateo Flores fue finalista en sub 10 sigles y dobles, Mía Denis fue finalista de sub 12 damas, Valentina García Escudero fue finalista de damas sub 14», explicó al tiempo que agregó «Pablo Moglione fue finalista de sub 16 en second chance, en damas Helena Carchiri fue finalista en sub 14».

Pero además muchos alcanzaron las semifinales «varios llegaron a semifinales como ser Oroza de sub 12, Pfister, Quaglia, ambos en sub 16, el nivel de juego fue muy bueno», precisó Montalbetti.

El viaje fue coordinado por la Asociación Jujeña de Tenis, y sirvió para que los jugadores puedan estar presentes si la necesidad de tener la presencia de los padres. Ahora ya de regreso a Jujuy, vuelven a los entrenamientos con miras a futuros torneos a nivel local, regional y nacional.