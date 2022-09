Intenso trabajo: el SAME Jujuy realiza alrededor de 300 intervenciones diarias

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el director de SAME Jujuy, Pablo Jure brindó un detalle de las actuaciones diarias del servicio de emergencia de la provincia, así mismo resaltó cuales son las atenciones más frecuentes, de acuerdo a los días y horarios, y zonas de nuestra capital.

Pablo Jure manifestó “el servicio recibe alrededor de 500 llamadas diarias, de las cuales hacemos casi 110 o 120 son intervenciones, solo en San Salvador de Jujuy. Tenemos un promedio provincial de entre 250 y 300 asistencias diarias de emergencias y, eventualmente, traslado de emergencias”.

Pablo Jure

Señaló que estas llamadas “muchas no son de emergencia, por lo tanto nosotros priorizamos las que son emergencias con riesgo de vida inminente”.

“Por eso le pedimos a la población que no se desespere al llamar, que nos pasen bien los datos, porque tienen que tener en cuenta que cuándo nos mienten para que vayamos más rápido, hay otra persona que realmente tiene una situación de riesgo de vida y no podemos asistirla porque esa ambulancia está distraída atendiendo, quizás, una mentira. La población tiene que tomar conciencia”.

Agregó “le pedimos que tengan paciencia en el pedido de datos, porque los reclamos habituales que tenemos son ‘por qué me hacen tantas preguntas, vengan y punto’, y no es así. La ambulancia no va a ir si no se hacen las cosas como corresponde; es responsabilidad del ciudadano también y responsabilidad individual, brindar, en una situación de emergencia, los datos necesarios para que nosotros podamos ser mucho más eficientes”.

“Esto es muy importante porque tal vez no necesita una sola ambulancia, tal vez necesitan dos, o tal vez necesitan dos, con personal de Salud Mental junto con el médico, y otras tantas situaciones como necesitar a Bomberos, Policía, o lo que se requiera. Por eso es muy importante la recopilación de datos”.

JUJUY ALL DÍA® consultó al Director del SAME Jujuy acerca de las zonas de las cuáles reciben mayor cantidad de llamados y el tipo de asistencia requerida.

Pablo Jure respondió “depende el día, la hora y el mes. Así que hay muchas alteraciones en ese sentido. Por ejemplo, los fines de semana: viernes, sábados y domingos, es cuando mayor atención tenemos en trauma; y obviamente son en la zona sur de nuestra ciudad, en la zona de los boliches, porque hay un alto índice de alcoholemia”.

“Esto generalmente se da en los dos primeros fines de semana después de haber cobrado, porque el último fin de semana, ya no tienen dinero, baja muchísimo la siniestralidad y baja mucho la solicitud de asistencia por herida de arma blanca, de violencia, sin duda tiene mucho que ver el día y el lugar”.

Añadió que los pedidos de asistencia “habitualmente son en Alto Comedero y en San Pedrito, los lugares de mayor demanda los fines de semana. Y en cuanto a lo que es siniestralidad, los domingos a la mañana, toda la ruta 9”.