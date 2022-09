Felicidades: Ustedes y nosotros hoy cumplimos 22 años de estar juntos

En otros aniversarios ya hice consideraciones sobre la diferencia entre conmemorar y festejar, como la circunstancia lo amerita, hoy quisiera felicitarlos a Uds, nuestros lectores, antes que hacer loas por lo que ya se sabe, haber innovado en materia de periodismo y esas cosas ligadas al ego, un lógico ego, de quienes fuimos la avanzada en esto de generar contenido de Jujuy para Internet.

Tal vez a algunos, o muchos, en persona, les comenté las circunstancias por las que debimos pasar cuando Jujuy al día era sólo una idea, primero la incomprensión de un concepto que no se veía muy claro, porque hace 22 años casi nadie tenía acceso a Internet en Jujuy. Luego también porque era escasísima la gente que sabía cómo acceder y mucho más escaso era el apoyo económico, así que todo fue a paso a paso en ese inicio.

Cuando ya comenzábamos a ser un espacio de opinión y penetrábamos, primero en los despachos oficiales, luego en el ámbito profesional, en seguida en el gremial y por último en los hogares, Jujuy al día nacía de nuevo, esta vez como espacio de poder y cuando digo poder hablo de aquel que otorga el respaldo de miles de lectores diarios y ser la referencia de la provincia en medios y comunicadores locales y de otros distritos. Esto fue muy bueno hasta que se convirtió en malo, pues allí comenzaron las intrigas, los señalamientos, las pujas, las amenazas, la envidia, las alcahueterías y casi todo aquello que intentaba ponerle freno al creciente peso de un grupo de periodistas que tenían voz, y con ellos muchas otras personas que antes no lograban ni denunciar injusticias; también algunos colectivos que nunca jamás el statu quo les otorgo el espacio, la vidriera, para expresar sus necesidades y frustraciones. Por eso es que comienzo diciendo que los primeros en ser felicitados debían ser los lectores pues fueron Uds. quienes ayudaron a construir este espacio.

La historia no estaría completa si no hiciera referencia a lo que enorgullece más, con Jujuy al día nacía una novedosa escuela de periodismo, por su redacción pasaron decenas de estudiantes de periodismo y/o comunicación a los que becábamos pagándoles un salario similar al que tendrían en cualquier medio de la provincia. Algunos quedaron por años, otros decidieron utilizar lo aprehendido postulándose a puestos en radios, diarios y canales de TV, se podría decir que hoy hay al menos un exjujuyaldia en cada redacción. Claro que hay al menos dos que se desempeñan en medios de alcance nacional. Esa fue tal vez la mejor idea, aun mejor que Jujuy al día.

Lo que queda ahora es más futuro, pues el pasado y sus conexiones con el presente trabajan y en breve pondrá a disposición de los lectores nuevas herramientas y contenidos en los que trabajamos. También habrá nuevos servicios y conceptos vinculados con la educación y la justicia. Nos preparamos para incorporar columnistas de fama creciente y, tal vez, antes de cumplir el 23 aniversario ya obtengamos una licencia que nos permitirá interactuar a través del intercambio de saberes.

Para ir finalizando queda el agradecimiento a mi querida esposa, compañera y pilar de toda acción de riesgo, a mis hijos por ser quienes son y lo que generan a su alrededor, a mis cuatro nietos que devuelven en cariño, alegría y esperanza toda mala o amarga experiencia del pasado y por la cual alguna vez se puso en duda la bondad del ser humano.

Por último, debo decir que, así como 22 años pasaron vaya a saber cuándo, si tengo una clara percepción del tiempo pues es la forma en que nuestra mente organiza los acontecimientos y nos informa que estamos en movimiento, que el tiempo es nada más y nada menos que aquello que no recuperaremos jamás, que lo que hoy hacemos o dejamos de hacer tendrá sus consecuencias y que estas podrán o no gustarnos pero es lo que decidimos, por ello es que me queda cada vez más clara la propuesta que alguien escribió en una pared mientras acontecía el ya histórico mayo francés, invitación ésta que siempre acepte y aceptare: “vayamos por lo imposible que esto no tiene dueño”.

Feliz 22º aniversario

Lic. Hugo Rubén Calvó

(Director de Jujuy al día, en paulatino retiro)