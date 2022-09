¿Y si le pedimos los dólares al FMI para viajar a Qatar?

Jujuy al día® -La prioridad es clara: el BCRA tiene que venderles los billetes que consiga a los enfermos y a los productores locales que necesitan insumos y repuestos importados, dejando que quienes vayan al Mundial o compren bienes en divisas, abonen con las que tienen en su poder o con las que consigan en el mercado blue

En la Argentina, una cosa son los grandes enunciados y otra la respectiva implementación. En el caso del segmento oficial del mercado de cambios, según los primeros, el Banco Central le asigna prioridad absoluta a la compra de medicamentos, insumos y repuestos importados porque sin estos últimos es imposible continuar produciendo. Pero, en la práctica, algunos productores locales encuentran que el Central no les vende dólares para comprar insumos, mientras se siguen importando los correspondientes productos terminados.

La inminencia del próximo campeonato mundial de fútbol, que a partir de noviembre se celebrará en Qatar, ha vuelto a poner la cuestión sobre el tapete. La entonces ministra de economía Silvina Batakis fue “crucificada” cuando en un programa de televisión afirmó que los dólares (oficiales) que se gastan en turismo afectan negativamente el empleo. El reclamo de los productores ante el secretario de Industria y Desarrollo Productivo muestra que, en las actuales circunstancias, lo que afirmó Batakis no era una tontería.

En base a los grandes enunciados, la prioridad es clara: el BCRA tiene que venderles los dólares que consiga a los enfermos y a los productores locales que necesitan insumos y repuestos importados, dejando que quienes viajen a Qatar o, en general, quienes compren bienes en dólares, los abonen con los que tienen en su poder, o con los que consigan en el mercado blue.

La pregunta es la medida en la cual esto va a ocurrir en la práctica. Hace poco se aclaró que quienes no renunciaron a pagar la energía con subsidios, no podrán comprar US$200 por mes al tipo de cambio oficial. Es decir, quienes le dicen a la Secretaría de Energía que son pobres, no pueden seguir atesorando dólares al tipo de cambio oficial. ¡El escándalo es que podían!

Por eso me pregunto si cuando Sergio Massa se reunió con Yanet Louise Yellen y con Kristalina Georgieva, y ellas –parafraseando a Juan Domingo Perón, quien alguna vez preguntó “¿para qué queremos dólares?”– le preguntaron para qué necesitaba divisas, se deben haber quedado de una pieza cuando el ministro de Economía de la Argentina les dijo: “Para financiar bienes indispensables: alentar a la selección nacional, viajando a Qatar”.

Última: la política económica es gestos y sustancia. A su regreso de Washington, Massa-Rubinstein y el resto del equipo tienen que remangarse y trabajar de manera silenciosa.

Juan Carlos de Pablo

Fuente