Panaderos aseguran que sería inminente un nuevo incremento en el precio del pan

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, José Calixto Rodríguez, propietario de una importante panadería de nuestra ciudad, indicó que debido a las fuertes subas en el precio de los insumos, servicios e impuestos, estima que el valor del pan subiría en los próximos días.

Indicó que si bien algunos locales ya aplicaron un incremento, el mismo podría generalizarse en un 20%.

José Rodríguez expresó “lamentablemente, los que trabajamos estamos jodidos. Te explico por qué. Si uno tiene cualquier negocio o trabaja en cualquier cosa, en estos momentos, lamentablemente, se viene abajo”.

“Hay cosas fundamentales que se utilizan para hacer un buen pan, el aditivo, que está compuesto por materias que le dan volumen al pan, no solo la levadura. En este caso, en nuestra panadería, utilizamos margarina de primera calidad. Ahora imaginen, una caja de grasa cuesta 10 mil pesos, una caja de margarina está entre 8500- 8700 pesos, una bolsa de harina de 25 kilos, 2300 pesos, sumado al salario de un obrero y los aportes, nos tienen entre las cuerdas”.

Agregó “lamentablemente, hoy compro, por ejemplo grasa y la semana que viene tengo que comprar de nuevo, y se me parte la cabeza porque me dan precios nuevos. Lo mismo pasa con la harina, con los aditivos, con todos los insumos para una panadería, y en repostería, la suba es el doble que en otros productos; uno no se da cuenta y elabora, pero cuando quiere volver a comprar, compra la mitad de lo que ha comprado el mes anterior. Eso lamentablemente nos lleva, forzosamente, a tener que aumentar el precio del pan”.

Sobre el porcentaje de incremento que podría generalizarse, Rodríguez señaló “rondaría un 20%, que es una miseria, se esperará a ver qué sucede en los próximos días”.

En este sentido, señaló que “hay algunas panaderías que ya lo han aumentado, no están esperando”.