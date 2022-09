Incendio en Ledesma: el CAFAJu recorre la zona en busca de animales heridos

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Eduardo Vargas, biólogo, del CAFAJU, se refirió a las tareas que realizan en busca de animales que podrían estar heridos producto de los focos ígneos de Ledesma y zonas aledañas.

Sostuvo que no han encontrado restos y no se ha requerido aun asistencia urgente, pero monitorean todas las zonas.

Sobre las consecuencias de los incendios sobre la fauna del lugar, Eduardo Vargas comentó “la gran mayoría de los animales superiores, por lo menos, mamíferos, aves, pueden llegar a huir. Por ahí hay casos de algunos reptiles, como serpientes, o crías de mamíferos o de aves, que lamentablemente el fuego afecta”.

“ Nosotros estamos haciendo rastrillajes en lugares dónde se puede; porque no tenemos permitido entrar en todos los lugares por seguridad, y no pudimos encontrar, eso es lo bueno, restos, a pesar de que anduvimos dando vuelta por diferentes lugares, zonas ya quemadas, donde está lleno de cenizas, y no se encontraron restos de animales”.

Explicó que “el comportamiento de los animales nos dice que pueden llegar a huir, y las evidencias en este caso también, porque no hemos encontrado”.

Señaló que “estamos trabajando con una veterinaria de Yuto, y otra en Ledesma, con el COEI que nos apoya siempre. En el caso que aparezca algún animal que necesite asistencia, ellos van a ser los que van a actuar primero; y si son casos complejos, nosotros inmediatamente nos dirigiremos allá a buscar el animal”.

Aclaró “pero por suerte, hasta ahora, no tuvimos la aparición de ningún animal que esté herido, quemado o muerto. Pero estamos atentos y, como te decía también, estamos yendo día por medio, incluso días seguidos, todo dependiendo también de la situación”.