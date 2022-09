Morales ratificó su apuesta a la educación en la inauguración del Bachillerato N° 14 de Puesto Viejo

Jujuy al día® -El gobernador Gerardo Morales inauguró el edificio del Bachillerato Provincial N° 14 «Juan Minetti» de Puesto Viejo, Departamento El Carmen. «Apostar a la escuela pública es garantizar el principio de igualdad», remarcó.

El mandatario provincial encabezó el acto en el que se inauguró edificio del Bachillerato Provincial N° 14 “Juan Minetti” de Puesto Viejo, que es parte del programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) encarado por la provincia y, en cuyo marco, se proyecta la construcción de 258 edificios educativos financiados con venta de energía renovable generada por la planta Cauchari.

En ese contexto, Gerardo Morales enfatizó: “Es la tercera escuela que inauguramos en el día y tenemos cuatro más que ya están lista para inaugurar en La Quiaca, Monterrico, Perico y Palma Sola”.

Subrayó que “todas las obras que comenzamos las estamos inaugurando gracias a esta conjunción de esfuerzos e iniciativas puestas en marcha”. En ese sentido, valoró de decisión de “restablecer la paz en Jujuy para vivir en un clima de convivencia y respeto aun pensando diferente”.

Consideró “clave” la iniciativa de “hacer nuevas cosas”, destacando, entre estas, la diversificación de la matriz productiva encarada por el gobierno y la decisión de “convertirnos en provincia verde para luchar contra el cambio climático”.

Morales lamentó la dimensión de los incendios forestales en la provincia en zonas en las que “durante el 2020 se quemaron 25 mil hectáreas”, lo que demandará “una larga lucha” para extinguir los focos. “Llevamos tres años de sequía por causa del calentamiento global y perdimos el 15 por ciento de la producción en varias áreas de la producción. Si no hacemos nada, el mundo a fin de siglo va a tener entre tres y ocho grados más de temperatura”, enfatizó.

Remarcó que “la manera de luchar contra el cambio climático es apostar a las energías renovables” y agregó: “Por eso construimos la planta de energía solar de Cauchari y por eso esta escuela tiene paneles solares”. “Ya tenemos tres escuelas técnicas que le venden energía a EJESA”, añadió.

Destacó el lugar que Jujuy se va forjando en el mundo a partir de sus proyectos de energía renovable, desarrollo del litio, la producción de cannabis medicinal y la movilidad eléctrica. “Jujuy va exportar 3.000 millones de dólares en litio el año que viene”, afirmó.

El gobernador sostuvo: “Toda esta transformación no podría darse si no apostamos a la educación, por eso toda la renta de Cauchari está en las 258 escuelas que vamos a construir”. En ese sentido, agradeció el apoyo de CAF y del gobierno nacional “que no ha puesto palos en la rueda para que sigamos con este proyecto que es emblemático en la Argentina”.

Aclaró que el PROMACE “no solo es construir escuelas” para resolver el problema de la infraestructura educativa, sino que además es “ampliar la jornada extendida con más calidad educativa”, la formación continua docente y el acceso a la conectividad”. En esa línea destacó la iniciativa de reforma constitucional provincial que “incorpora como derecho la inclusión digital” a lo que sumó “la educación para el trabajo” con la creación de la universidad de oficios.

“Acá esta toda la energía puesta en la educación”, expresó Gerardo Morales y concluyó: “Apostar a la escuela pública es garantizar el principio de igualdad”.

Acompañaron al mandatario provincial, la ministra de Educación, María Teresa Bovi; el intendente de Puesto Viejo, Marcelo López; el presidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina, Christian Asinelli; la representante en Argentina de CAF Banco de Desarrollo de America Latina, Patricia Alborta; el gerente de Desarrollo Social de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Pablo Bartol; y la ejecutiva senior de la Oficina de CAF en Argentina, Marisa Espina.