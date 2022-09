Impuesto a las Ganancias: analizan volver a subir el piso a partir del cual se paga el tributo

Es por la mayor inflación y los ajustes salariales de los trabajadores en relación de dependencia. El piso de $ 280.792 quedó atrasado.

Jujuy al día® – En Economía estudian volver a elevar el piso salarial de Ganancias. Es que por la mayor inflación y los aumentos salariales pactados en las paritarias y para los empleados fuera de convenio, el piso salarial de $ 280.792 del impuesto a las Ganancias quedó retrasado. Y más trabajadores en relación de dependencia volvieron a tener descuentos por Ganancias.

El último aumento del piso salarial de Ganancias se aplicó en junio y fue del 24,27% (subió de $ 225.937 a $ 280.792) y correspondió al aumento del índice salarial RIPTE (Remuneración Imponible para Trabajadores Estables) entre octubre 2021 a marzo 2022.

Durante abril-julio, el RIPTE aumentó el 22,8% por lo que el piso salarial de $ 280.792 debería ser ahora de $ 344.812. Y los que ganan entre este valor y $ 398.095 pagarían Ganancias en una proporción menor para evitar que se produzca un salto en el pago del impuesto.

El piso salarial de Ganancias fue una iniciativa de Sergio Massa cuando era titular de la Cámara de Diputados. El fundamento de esa medida era que el piso salarial de Ganancias se ponía en práctica para que no aumentara la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto.

Ahora ese piso debería ser de $ 344.812. En su momento, con Martín Guzmán al frente de Economía el Gobierno sostuvo que los $ 280.792 eran el valor que permitía mantener la cantidad de trabajadores alcanzados por Ganancias por debajo de los 940.000, que corresponde al promedio del año pasado. Y que el objetivo era que no se ampliara esa cantidad.

Por encima de los $ 398.095 no habría ningún beneficio y seguirán tributando más porque el Minino No Imponible (MNI) se mantiene en el mismo valor de enero a lo largo del todo el año según lo fija la ley de Ganancias, cuando las proyecciones de inflación y salarios superan el 90%.

Para este segmento de trabajadores, el MNI es de $ 112.682 promedio mensual para un soltero sin hijos y de $ 149.063 promedio mensual para un casado con cónyuge y 2 hijos. Esto es pagan Ganancias por la diferencia entre lo que ganan y esos valores, brecha que se agranda porque los ingresos suben y esos Mínimos se mantienen sin cambios entre enero y diciembre.

Distinto es el caso de los jubilados y pensionados porque disponen de un MNI equivalente a 8 haberes mínimos que, desde septiembre, equivalen a $ 346.824, con lo que tienen un ajuste trimestral automático según los incrementos de la fórmula de movilidad.

Este MNI se aplica si se cumplen ciertas condiciones, como no percibir otros ingresos y no estar alcanzado por Bienes Personales. No obstante, igualmente rige el mismo valor del “piso” salarial en caso de no corresponderles este MNI de 8 haberes mínimos.

Ismael Bermúdez

