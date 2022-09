Convocatoria preinscripción de postulantes para docentes formadores en alfabetización inicial: programa nacional “libros para aprender”

Jujuy al día® –El Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Inicial, convoca a postulantes interesados en cubrir 5 cargos docentes para desarrollar capacitaciones en alfabetización inicial, en el marco de los Programas. “Libros para Aprender” y” Leer Abre Mundos”.

Las tareas a desarrollar por el Referente de Área (RA) será: coordinar, asesorar y capacitar a los Docentes Formadores de Área (FA).

Las tareas a desarrollar por los Docentes Formadores de Área (FA) serán: acompañar en terreno, asesorar y fortalecer las prácticas de enseñanzas de los / las docentes de JI, JI, y Jardines Anexos de la provincia, para la implementación y uso de los libros de los programas mencionados.

Perfil solicitado

Título universitario y/o terciario de carrera no inferior a 3 (tres) o 4(cuatro) años de duración, con experiencia en Alfabetización Inicial y/o en Nivel Inicial. Experiencia profesional pertinente no inferior a 5(cinco) años, no excluyente.

Se privilegiarán perfiles con:

Título universitario y/o terciario de carrera no inferior a 3 (tres) o 4 (cuatro) años de duración.

Experiencia comprobable en su campo de especialización: Alfabetización Inicial y/o Educación Inicial.

Experiencia profesional pertinente no inferior a 5 (cinco) años, no excluyente.

Se privilegiarán:

– Perfiles que hayan participado de dispositivos nacionales como el Plan Nacional de Alfabetización, que posean Postítulo en Alfabetización Inicial, Título de Profesor en Educación Inicial, experiencia en Formación Docente Inicial en IES de Educación Inicial y/o contar con experiencia en programas o dispositivos jurisdiccionales de formación docente.

– Haber participado en equipos de gestión institucional.

Los docentes aspirantes deben residir en cada una de las regiones educativas para las que se postulen.

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA:

Pre inscripción on line: 12 al 16 de setiembre, a través de un Formulario Google: https://docs.google.com/forms/d/1ri2-WmKqTiSo00ZFZpdvlAEkv-CCLk0Yo5NGaTslPMo/edit

Recepción de Currículum Vitae en formato papel: 14 al 16 de setiembre. Modalidad Presencial, en mesa de entrada de la Dirección de Educación Inicial – Complejo Ministerial sito en Av. 10 de junio esq. Av. 2 de abril – B° Malvinas Argentinas – San Salvador de Jujuy.

Entrevistas a los postulantes inscriptos: 19 y 20 de setiembre. Modalidad Presencial, en la Dirección de Educación Inicial – Complejo Ministerial sito en Av. 10 de junio esq. Av. 2 de abril – B° Malvinas Argentinas – San Salvador de Jujuy.

Comunicación de resultados: 21 de setiembre. Modalidad Presencial, a cada perfil seleccionado en la Dirección de Educación Inicial.

Presentación de documentación para la realización del contrato: 21 al 23 de setiembre. Modalidad Presencial, en mesa de entrada de la Dirección de Educación Inicial – Complejo Ministerial.

Inicio de las actividades de los perfiles seleccionados: 26 de setiembre de 2022.

Proceso de selección:

Una vez recibida y constatada la documentación respaldatoria se seleccionarán a los postulantes por orden de mérito, de acuerdo a los requisitos mencionados.

Contratación.

La contratación es mediante locación de obra, por lo que los postulantes deberán cumplimentar con los trámites legales y administrativos que la situación contractual lo requiera (monotributo).

→ Dedicación: 15 hs reloj, semanales.

→ Duración del contrato: desde el 26 de setiembre al 31 de diciembre 2022. REGISTRAR INSCRIPCIÓN COMPLETANDO EL FORMULARIO:https://docs.google.com/forms/d/1ri2-WmKqTiSo00ZFZpdvlAEkv-CCLk0Yo5NGaTslPMo/edit