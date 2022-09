Día del Maestro en Jujuy: “hoy podemos decir que aún seguimos reconstruyendo nuestro rol”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Silvia Vélez, Secretaria General de ADEP, en el marco de la celebración por el “Día del Maestro”, se refirió al nuevo rol docente en esta nueva normalidad, y brindó un sentido mensajes a sus colegas en su día.

Silvia Vélez expresó “la pandemia nos ha confirmado infinitas estrategias que los docentes teníamos, ya que antes, eran temerosos con el uso de la computadora, el celular; pero la pandemia nos obligó a hacer uso de los recursos tecnológicos y desde ese momento el docente fue apropiándose de las mismas, ha ido reconfigurando su rol y, aún así, en ese momento continúo en este trabajo”.

Silvia Vélez

“No es la misma escuela que teníamos antes de la pandemia y no es la misma a la que tenemos hoy y por ello no debe ser la misma enseñanza, no debe ser la misma la tarea pedagógica, hoy podemos decir que aún seguimos reconstruyendo nuestro rol, que creo qué es un nunca acabar ya que las escuelas se mueven en función de la sociedad y, la sociedad tiene infinitas situaciones, la escuela tiene que estar a la altura de esas infinitas situaciones”.

“Los docentes estamos en un proceso de permanentes cambios, adecuación, y adaptación a todos lo que se va dando”, sostuvo.

Vélez remarcó que “en este día del maestro, en lo particularmente, y desde nuestro sindicato, queremos hacerle llegar un fraternal saludo y reconocimiento a la tarea que el docente realiza día a día. Porque a veces, somos tan vapuleados, en muchos casos, por las cosas que tenemos, situaciones que se plantean en las comunidades educativas, pero nadie reconoce el esfuerzo que hace este trabajador docente para llevar adelante esta tarea”.