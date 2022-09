Jujuy al día® – En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, día instaurado para concientizar, instalar el tema en la agenda y principalmente para derribar algunos mitos, el Secretario de Salud Mental de la provincia, Agustín Yécora, habló sobre los mecanismos de prevención e indicó cuál ha sido el índice durante el inicio de la pandemia”.

Asimismo, hizo mención al fallecimiento de alumnos de colegios secundarios ocurridos en las últimas semanas.

Agustín Yécora manifestó “hablar de suicidio no induce a que una persona que está atravesando esa situación, lo cometa, todo lo contrario. Necesitamos generar espacios para que la gente qué está atravesando esa situación y se sienta desbordada pueda tener la mejor información y pueda tener espacios de escucha para poder resolver su situaciones”.

“Hay tres ejes que se trabajan cuando hablamos de prevención del suicidio: uno es la prevención, qué la hace cualquiera de nosotros, no hace falta ser un especialista, uno puede transformarse en un agente tanto promotor o como preventor”.

Agregó “el eje de nuestra campaña, tiene que ver con que, lamentablemente en el mundo, la estadística dice que cada 40 segundos se suicida una persona. Entonces, lo que nosotros intentamos es proponernos 40 segundos, no nos cuesta nada, para hacerle sentir a la gente que tenemos cerca qué nos interesa, que nos hace bien su presencia, qué estamos para ayudarlo, que estamos para escucharlo, que estamos para darle un abrazo; y a partir de ahí, si la persona se abre, podemos ayudarlo para que active el segundo nivel, la asistencia”.

En este punto señaló “hay mucha oferta, cualquier hospital, cualquier centro de salud, pero también hay servicios específicos como el 107 del SAME, que las 24 horas está disponible; el 0800 888 4767, también está disponible las 24 horas, es un número que por ahí se hizo famoso con el covid y que nosotros lo tomamos, y la opción 1 es de Salud mental; el botón de Salud mental digital, en la página de asistencia virtual del ministerio, también está disponible de lunes a lunes de 8:00 a 20:00; más las guardias específicas: la del Gallardo, la del Soria, la del Materno Infantil”.

“Hay otros servicios tanto gubernamentales cómo no gubernamentales. Hay muchas áreas que vienen trabajando. Es decir, tenemos un sistema dentro del observatorio, cualquier persona que ingresa está bajo monitoreo, se caracteriza su situación, dónde vive, su contexto; y a partir de ahí, se diseña una estrategia específica para esa persona y se hace un seguimiento, dónde hay ciertos objetivos que están protocolizados, para ir disminuyendo el riesgo a medida que la persona va mejorando”.

Remarcó “y la última pata, que es la más importante, es la que cumplen ustedes, los medios de comunicación. Está demostrado científicamente que informar bien puede ayudar a que una persona que está atravesando esta situación, pueda disminuir el estigma y el prejuicio que esto genera, y algo peor que es el autoestigma, que es cuando la persona se cree todo esto”.

“Por eso es importante, mientras todos nos transformemos en promotores y fomentemos los factores protectores, los espacios de participación, la buena comunicación, esto hace que cualquier persona sienta que puede ser ayudada y no se sienta sola”.

En relación a los índices provinciales durante el inicio de la pandemia, Yécora mencionó “la pandemia nos enseñó muchas cosas, tuvimos una de las peores tasas de los últimos tiempos en cuanto a la temática. Tuvimos tres picos que nos llamaron muchísimo la atención: los adolescentes, o sea de 10 a 19 años, tuvimos una disminución de 6 puntos en la tasa habitual que tenemos, y es muy difícil bajar la tasa de suicidios, y en adolescentes bajo 6 puntos; no así en personas de de 20 a 35 años, que son los más afectados en realidad; y personas mayores de 60 años”.

“Entonces nos pusimos a estudiar con el observatorio cuál era la variable que había generado esto, y la variable es la soledad, el aislamiento. ¿Qué pasó? Esos adolescentes estuvieron confinados a sus domicilios, como todos, pero estuvieron acompañados de sus familias, se generó un espacio de encuentro; así como fue negativo en otros indicadores, en esto fue protector”

Añadió “esto no fue así para las personas que viven solas, de 20 a 35 años o mayores de 60. Entonces, claramente la soledad, el no generar espacios de encuentros, el no hacernos saber que nos interesa que estés bien, o que estamos para ayudarte, ese es el principal factor protector que podemos promover. Entonces, generar esos espacios de escucha, puede llegar a generar muchos mejores resultados”.

Acerca de casos ocurridos en las últimas semanas, donde murieron adolescentes, el Secretario de Salud mental expresó “lamentablemente, es habitual que suceda, y no solo en los adolescentes, en cualquier grupo etario; y no solo en Jujuy, en la Argentina y en el mundo”.

“Se está interviniendo, hay protocolos de intervención en distintos niveles, como se trabaja, porque cada evento, más o menos afecta a 70 personas. Hay todo un trabajo que hay que desarrollar, justamente para evitar nuevos desenlaces”.

“El tema es que por ahí, cuando se mediatiza, es como que el impacto es más fuerte todavía, pero no quiere decir que sea el único hecho aislado, lamentablemente hay casos”.

Por ello “la principal recomendación que nosotros le damos a todos, y esto lo decimos en base a evidencia científica, es que brindamos estos 40 segundos, brindar un espacio, es lo primero que previene”.