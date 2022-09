Gerardo Morales: “acá hay uno de los candidatos a Presidente”

Jujuy al día® –El gobernador jujeño estuvo de recorrida en Tres de Febrero, y en un acto en el Comité de Distrito se presentó como postulante para la Casa Rosada. Reafirmó la unidad de Juntos y mostró el modelo de gestión en su Provincia. La mística radical como bandera para el cambio.

“Este gobierno se tiene que hacer cargo de tanto tiempo que nos hace perder. Por eso está Juntos por el Cambio, por eso está la Unión Cívica Radical. Hoy más que nunca: Mística. Principios. Ideología. Y responsabilidad para hacernos cargo del país. Acá hay uno de los candidatos a Presidente. Venimos desde el Norte y vamos a trabajar en el marco de Juntos por el Cambio para gobernar y hacernos cargo de la República Argentina. Vamos radicales!”. A pura arenga, el gobernador jujeño Gerardo Morales cerró un acto militante en el Comité de Distrito de Tres de Febrero. Fue este viernes por la noche, luego de dedicar toda la tarde a una recorrida por el distrito que tuvo encuentro con los medios, reunión con empresarios e industriales y una charla con la Juventud.

El Comité estuvo colmado, y el acto comenzó con dos videos con saludos de los intendentes Diego Valenzuela de Tres de Febrero y Gustavo Posse de San Isidro. En la épica del encuentro los correligionarios apostaron a dos consignas que serán eje de campaña de Morales: Mística y Cambio Radical. La emoción tocó su pico máximo cuando se difundió un video austero, con texto y música, donde se resaltaron logros históricos de gobiernos radicales, y enalteciendo a las figuras de Yrigoyen, Alem, Illia y Alfonsín.

La jornada fue organizada por los concejales Marcelo Bello y Natalia Fernández. Y se pudo ver al diputado nacional Sebastián Salvador, a la vicepresidenta del Comité Nacional María Luisa Storani, al presidente de la Fundación Alem Agustín Campero, al ex vicegobernador Daniel Salvador, a la senadora provincial Daniela Reich, al senador nacional Eduardo Costa, y funcionarios municipales como Fernando Ramos, entre otros.

En su discurso, Morales resaltó los logros de su gestión en Jujuy y los indicadores económicos que trajo la producción de minerales, de litio, de energía solar, del cannabis medicinal (“el gobierno compra el aceite a 60 mil pesos, pero cuando llegue el producto jujeño va a estar 5 mil pesos en la farmacia”, especificó), y el objetivo de 2 mil kilómetros de conectividad de internet. Remarcó que un tercio de todas las escuelas de Jujuy fueron construidas durante su gestión. “Que no nos corran a los radicales, no somos populistas y tenemos una agenda moderna, transformamos”, dijo el gobernador. “El desarrollo es un objetivo en nuestro país, con desarrollo biotecnológico”, agregó, y defendió el trabajo de los científicos del Conicet pero también del trabajo del sector privado del agro: “Hay que dejar producir a todos los que generan trabajo”.

“Cuando llegué al gobierno en Jujuy llevábamos 32 años de déficit fiscal. La máxima aspiración de un gobernador peronista era pagar los sueldos a fin de mes. Me niego a eso. Un gobernador tiene que también poner de pie a la Provincia. Somos una de las provincias más ricas en un país rico”, especificó Morales.

Y afirmó que se terminaron los cortes de ruta. “Pudimos fomentar el Turismo porque vivimos en paz. Hay otra energía. Lo resolvimos con decisión política y liderazgo. Y tenemos 25 mil jujeños que viven del Turismo. Lo primero que hicimos fue poner orden”, remarcó. Y dedicó algunas palabras para Milagro Sala: “Cometió el peor de los delitos, a fuerza de violencia y corrupción le robó el dinero a los pobres. Tuvimos la Plaza tomada 50 días apenas asumí. Recuperamos la paz para el pueblo jujeño. Metimos preso a los delincuentes y a la delincuente. A los que dicen que es una presa política, les digo que es una política presa. Invité al Presidente muchas veces a conocer lo que hacemos en la provincia, pero la única vez que vino fue para visitarla a ella”.

“Todo esto lo podemos hacer en el país. Y lo vamos a hacer desde Juntos por el Cambio”, dijo Morales, y con una sonrisa aclaró que “estoy bien con Lilita, que dice cosas y hay unos mensajes de whasapp. Me llevo bien con ella. Me llevo bien con Patricia, con Horacio, con todos los dirigentes del PRO, con Miguel Pichetto. Vamos a tener un plan. No podemos actuar de otra manera que no sea con responsabilidad”. Antes, también había resaltado las posibilidades de Buenos Aires y el conurbano: “No hay ninguna provincia que sea inviable”.

La jornada en el Comité la abrió el concejal Marcelo Bello. “Todos tenemos ansiedad de que este gobierno se termine y venga un gobierno por el Cambio, especificó, y luego aclaró que “trabajamos por un radicalismo amigable para el vecino. Y vamos a trabajar por la unidad del partido en Tres de Febrero”.

La edil Natalia Fernández tomó el micrófono y dijo que “nuestro país está por entrar a una encrucijada. Es momento de decidir hacia dónde queremos ir. Tenemos un presidente de Comité Nacional que empezó a caminar los barrios del conurbano. Como radicales hay un camino, volver al ascenso social. El esfuerzo colectivo es nuestro norte. En Jujuy se encontraron en la misma encrucijada y supieron qué camino tomar. Nosotros queremos ese camino”. Y agregó que “es el momento de discutir ideas, diversificados. Dar las discusiones en mesas de trabajo político. En Tres de Febrero estamos en una coalición de gobierno. Los vecinos nos piden estar más juntos que nunca”.

Por su parte, el diputado nacional Sebastian Salvador resaltó la importancia del territorio: “La elección se define en la 1ra y en la 3ra Sección Electoral, por eso es importante tener el radicalismo fuerte que tenemos. Hoy el radicalismo bonaerense está de pie con más de 30 intendentes y concejales. Estamos fuertes en el territorio, donde nos necesita el radicalismo nacional. Estos tiempos de instituciones flojas requieren del radicalismo. Hay un gobierno desorientado. Basta de relato. Tenemos un presidente desorientado. Es la hora del radicalismo. Somos una oposición muy seria. Con otra oposición ya hubiesen sacado al gobierno. En el congreso hacemos lo que hay que hacer. Es la hora de un cambio radical, dentro de Juntos por el Cambio, vamos a liderar esta coalición”.