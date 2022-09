Gerardo Morales abrió la II COP Jujuy Verde «Alianza Regional para la Economía del Clima»

Jujuy al día® –El gobernador Gerardo Morales, desde Jujuy, dio inicio al espacio para el análisis y debate regional sobre la acción climática.

El encuentro convoca a representantes gubernamentales, políticos, activistas y organismos ambientales de Latinoamérica y Europa para debatir sobre los compromisos asumidos por los países en el marco de la convención de las Naciones Unidas en relación al cambio climático, a fin de llevar adelante acciones en contra dicho fenómeno.

Gerardo Morales abrió la II COP Jujuy Verde, acompañado por la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; la directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Corina Lehmann, vía teleconferencia; el secretario Pro Tempore de la ZICOSUR, Mariano Fernández y el intendente de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge. El encuentro se extenderá hasta el sábado con una serie de conferencias desde el Hotel Altos de la Viña de capital, con modalidad virtual tanto para conferencistas como para asistentes de otras partes del mundo.

El mandatario remarcó la importancia que Jujuy sea sede del encuentro en el que surgirán “conclusiones, estudios y debates que serán aportes para la Semana del Clima de Under 2 que se realizará del 19 al 25 de septiembre en Nueva York”.

Valoró los espacios de debate, intercambio y compromiso como COP 27 de Egipto y ponderó “las decisiones políticas tomadas por los estados para acelerar el cambio de la materia de la energía, como el bloque europeo”. “Sabemos que las fuentes de generación de energía actuales son responsables del calentamiento global en un 75%”, aseveró.

Marcó como claves “la inversión en recursos, tecnología y formación para encarar la lucha”, centrales “para poder cumplir los acuerdos de París”. Adelantó la posible participación de los gobernadores del Norte Grande en la COP 27 de Egipto y confirmó la presencia de Jujuy en la Semana del Clima de Under 2.

El gobernador, enfatizó la importancia de la tarea de los gobiernos locales y subnacionales en la lucha contra el cambio climático, aunque remarcó que “sin la decisión de los estados nacionales se hace mucho más difícil”. En ese sentido expresó de forma categórica: “Necesitamos que se apruebe la Ley de Movilidad Eléctrica, para que tomemos las decisiones que ya han tomado muchos estados”.

Morales puntualizó: “El precio del litio es alto porque no hay litio ya que los procesos de exploración y explotación llevan tiempo. De los 9 mil dólares la tonelada hace dos años hoy se está vendiendo a 70 mil dólares, porque hay una demanda hacia la movilidad eléctrica y hacia el cambio en la matriz de la energía”. Además, sostuvo la necesidad de “volver a las distintas Renovar para seguir profundizando el desarrollo de energías renovables”, y puso de relieve “los recursos de vientos y sol” de la Argentina.

Señaló que la provincia “va a seguir profundizando el camino con Cauchari y su ampliación a 200 megavatios más, con la planta termo solar, los pueblos solares, 48 megas para consumir en Jujuy, los 200 megas para producir en El Pongo” y anunció para fin de año “la conclusión del proyecto ejecutivo para producir hidrogeno verde en el orden de mil megavatios”. En esa línea, ponderó la implementación del proyecto GIRSU para el tratamiento de residuos sólidos urbanos y el cierre de basurales a cielo abierto.

“Cuando los estados nacionales deciden invertir en la lucha contra el cambio climático están tomando buenas decisiones porque es mayor el costo económico de los eventos extremos producto del calentamiento global”, afirmó.

Morales valoró la decisión estratégica de apostar al desarrollo de la producción de minerales críticos como el litio, el cobre, el cobalto, níquel y el zinc, “que forman parte de la gran transformación de la matriz energética y que sirven para la acumulación de energía renovable”, aseguró.

“Esta COP tiene el sentido de reafirmar en términos de políticas concretas que hacemos, no solo en el discurso y en documentos sino efectivamente como se aplican recursos, como cambiamos la matriz energética, cómo resolvemos los problemas en estos momentos difíciles que está atravesando el planeta”, expresó Gerardo Morales, Por último, ponderó “la visión regional de ZICOSUR que nos va a permitir estar mejor en esta lucha y en los desafíos que tenemos”.

Abordar el problema del cambio climático desde un enfoque regional

Por su parte, la ministra de Ambiente y Cambio Climático María Inés Zigarán, expresó: “este año quisimos dar un salto cualitativo para abordar el problema del cambio climático desde un enfoque regional, por eso convocamos a ZICOSUR, a las provincias que integran el Norte Grande y organizaciones que están trabajando en la región, ya que entendemos que la problemática en este momento requiere desarrollar estrategias para el abordaje regional. América Latina se ve directamente afectada por los impactos del calentamiento global”.

Existe una necesidad de avanzar en la agenda de adaptación, porque las pérdidas económicas por eventos extremos son extraordinarias en los últimos 5 años, con temperaturas altas jamás registradas, modificando la vida de muchas comunidades. “Sabemos que gran parte de los esfuerzos debemos dedicarlos a la adaptación. Hoy la provincia de Jujuy está atravesando una situación compleja con un incendio forestal importante en la zona de las Yungas y del Chaco seco en el que estamos trabajando porque la provincia tiene, en el marco de la política de adaptación, un gran sistema en materia de abordaje de incendios forestales, pero ningún estado provincial podrá hacer frente a los eventos extremos de manera individual y solitaria. Los eventos extremos requieren la articulación regional. Con el Gobernador venimos planteando la necesidad de desarrollar tanto en el ZICOSUR como en el Norte Grande estrategias regionales de cambio climático”.

“Celebro que estemos en esta COP Jujuy Verde, para avanzar no sólo en el análisis y el intercambio de información, sino en la toma de decisiones de acciones concretas a nivel regional; porque la acción climática es urgente, porque no podemos esperar un día más porque estamos llegando al punto de no retorno. Tenemos la responsabilidad, no sólo quienes ocupamos la función pública sino todas las personas de la sociedad, de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”, finalizó.

A su vez, el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge sobre la realización de la COP Jujuy Verde 2022 comentó: “nuestro municipio pertenece a las tres redes contra el cambio climático que están operando en nuestro país. Esto significa una nueva mentalidad en nuestra forma de entender las gestiones públicas. Cuando hay una concepción de los gobiernos provinciales y se derrama en los municipales, se hace mucho más fácil generar proyectos como ha sido el ejemplo de GIRSU que nos permite entender que la basura es un problema integral. Estamos muy contentos de levantar estas banderas ya compaña en este proceso, desde la ciudad”.

Por último, el secretario Pro Tempore de ZICOSUR Mariano Fernández, comentó que la ZICOSUR representa una plataforma de programas y proyectos regionales, en donde las políticas referidas a mitigación y adaptación del cambio climático son una prioridad. “ZICOSUR está integrado por 71 estados sub nacionales de 7 países, entre las que se encuentran 13 provincias argentinas, por lo que celebramos este espacio de intercambio de prácticas, de visibilización de la problemática, porque el impacto del cambio climático es innegable, nos preocupa y nos ocupa”.

Entre los ejes a abordar figuran: La contribución de las economías regionales en el cumplimiento de las NDC “contribuciones determinadas a nivel nacional”; El intercambio de experiencias exitosas aplicadas en las economías locales y regionales que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero; El Intercambio de experiencias sobre financiamiento climático y la certificación de reducción de emisiones para el acceso de los estados subnacionales a los mercados de créditos de carbono; Los desafíos en torno al escenario que plantea la COP 27; Las Amenazas del Cambio Climático a nivel regional y las políticas de adaptación; El rol de los gobiernos locales frente a la evidencia del cambio climático, cómo se preparan para enfrentar las consecuencias, potenciar la resiliencia de sus comunidades y desarrollar metas de adaptación.

En esta II COP Jujuy Verde, participarán representantes de la Sub-secretaría de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación de Misiones, del Consejo Federal de Ambiente, Embajada de Costa Rica, Cooperación de la Unión Europea en Argentina, Subdirección General de la FAO, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Coalición Under 2, Coordinación de Cambio Climático de la Embajada Británica en Argentina, Dirección de Acción Climática y Ambiente de la Corporación Andina de Fomento, GÉNESIS, Allcot Group, VERRA, CITEPA, Premios Latinoamérica Verde, Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, Banco Interamericano de Desarrollo, ZICOSUR, Redes Chaco, Fundación ProYungas, R21, Carbon Markets Fairness Foundation.