Alerta en las empresas: hay 28 compañías con paradas, faltan 600 insumos críticos y ya son 350 las pymes afectadas

Jujuy al día® –Sergio Massa lo escuchó ayer en los EE.UU., más precisamente en la Cámara de Comercio de ese país. Los empresarios le reclamaron, entre otras cuestiones, por las restricciones para importar. El ministro pidió “paciencia”. El mismo día, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se reunía en Buenos Aires con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA). Las preocupaciones fueron similares. El economista cuestionó las importaciones “especulativas” y dijo que el sector pidió que los dólares deben orientarse a la producción.

La UIA le entregó una lista faltantes “apremiantes” a Tombolini. Por problemas de stock, hubo 28 empresas con paradas, 600 insumos críticos faltantes, 250 SIMIs vencidas o por vencer y 350 pymes afectadas con riesgo de parada.

No es un problema menor para los empresarios. IDEA dio a conocer ayer su encuesta de expectativas empresarias. Entre los desafíos más importantes para los negocios, entre noviembre de 2021 y junio de 2022, la mayor suba se la llevó el ítem “provisión de insumos”.

En ese contexto, el Banco Central (BCRA) extendió las trabas a las importaciones que había impuesto en junio. Vencían el 30 de septiembre y ahora llegarán al 31 de diciembre. “Hay un laburo bárbaro con Comercio, AFIP y Aduana, y con Producción en la sintonía fina”, dijeron en el BCRA. “Pero mientras se termina de normalizar la macro, hay brecha y demás, lo cierto es que las importaciones vuelan. Y siguen volando. Con nuestra última norma se recuperaron más de US$5000 millones de financiamiento comercial. La idea es no perderlo”, dijeron aludiendo a la decisión de que las empresas usen fondeo de bancos o casas matrices para sus importaciones en medio de un trance difícil para las reservas internacionales.

“Era previsible”, dijo Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA cuando se enteró de la medida del BCRA, “Que no cambie la regla no significa que no vayamos a presionar para priorizar insumos industriales, repuestos y bienes de capital. Esto puede parar el aparato productivo o ralentizarlo y llevar a una recesión”, advirtió el directivo a LA NACION.

“Es un mazazo”, dijeron entre los importadores, donde consideraron, sin embargo, que era esperable. “No teníamos previsto que esto se elimine desde a fin de mes, porque el Gobierno no tomó acciones para generar dólares”, contaron en off the record. Por otro lado, pidieron –como con toda normativa del BCRA– esperar a que salga la comunicación con la expectativa de que exista alguna flexibilización a sectores o entre quienes acumulan deudas. “Si sigue en los mismos términos, es un mazazo al comercio exterior y genera una expectativa muy mala en el mercado, que había visto muy bien el dólar soja”, agregó el especialista, que pidió anonimato.

Una medida que no es aislada

No se trata de una medida aislada. A fines de agosto pasado, a través de la resolución 1 de la Secretaría de Comercio, Tombolini había decidido traspasar 34 posiciones arancelarias de Licencias Automáticas (LA) a No Automáticas (LNA), lo que implicó que -además de conseguir los dólares para pagarlas- los importadores de estos bienes requerirán ahora un permiso de Comercio. “Que se ha identificado una serie de bienes respecto a los cuales, en función de la actual coyuntura económica, resulta indispensable evaluar sus respectivos flujos comerciales”, dijeron los fundamentos.

El Gobierno había adelantado además que buscaría sumar nuevos obstáculos para los importadores. La AFIP, por caso, tenía previsto modificar la fórmula con la que se calcula la Capacidad Económica Financiera (CEF) de los contribuyentes. Ese perfil es el que sirve, a su vez, para autorizar operaciones de comercio exterior. En febrero pasado, los cambios a ese sistema mantuvieron “pisadas” muchas importaciones con el objetivo de que el Banco Central (BCRA) acumulara reservas. Hoy anunció que controlará con fiereza a quienes compraron entradas al Mundial de Qatar.

La lista de productos que serán más difíciles de conseguir tras el paso de posiciones de LA a LNA son los siguientes: semen de bovinos; obleas y wafles (barquillos y obleas, incluso rellenos); panificados (alfajores, budines, tortas, tartas, pizzas, prepizzas, entre otros); whisky (en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros); alimentos para perros y gatos (acondicionados para la venta al por menor); recipientes y dispensers (recipientes de plástico moldeado de los tipos utilizados como “neveras”/heladeras y dispensadores de los tipos utilizados para golosinas); tejas y losas; bisutería; herrajes (pasadores y cerrojos, mirillas, picaportes, manijas, pomos y similares); perchas; martillos; amoladoras y pulidoras (y además, cepilladoras, limadoras, cizallas para cortar setos, sopladores de aire caliente, desherbadoras de los tipos utilizadas para el acabado del césped); terminales de pago; placas; teclados; mouses; placas de video; placas de memoria; cargadores de baterías; máquinas de cortar el pelo; encriptadores; altoparlantes; tarjetas de memoria; cámaras de TV y digitales; motos y bicis con motor; helicópteros; aviones; máquinas de juego; videoconsolas; artículos de gimnasia; y marcadores.

