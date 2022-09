Morales participó de la 13º Asamblea de Gobernadores y de la inauguración de la Expo Norte Grande

Jujuy al día® –Se celebró la 13º Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en Chaco, donde demás se procedió a inaugurar oficialmente la Expo Norte Grande 2022, con la presencia de Gerardo Morales y altos funcionarios nacionales.

La definición de un esquema diferencial de subsidios a la energía, el otorgamiento de un aumento de tope al consumo y la creación de un programa que garantice financiamiento e inversiones para infraestructura, fueron los temas centrales que abordó la 13º Asamblea de Gobernadores del Norte Grande que se realizó en Chaco, de la cual participó activamente Gerardo Morales, en la búsqueda de “un modelo de país más plural, integrado, federal y próspero” que renueve “las esperanzas de un futuro promisorio”, según declaración conjunta del cuerpo de mandatarios.

En este marco, también se inauguró oficialmente la Expo Norte Grande 2022, espacio de promoción al que Morales calificó de “muy buena iniciativa” y recordó que “surgió de los diez gobernadores”, asegurando que “continuará cada año, fortaleciendo el potencial del pujante Norte Grande”.

Al analizar el impacto de la exposición, enfatizó que “servirá para nutrir un necesario plan de promoción de inversiones de perfil federal”, el cual permita “terminar con la inequidad que favorece al Área Metropolitana Buenos Aires en detrimento del interior del país”.

Estuvieron presentes los mandatarios de Chaco, Jorge Capitanich; de Misiones, Oscar Ahuad; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Corrientes, Gustavo Valdés; y el mencionado Morales. A ellos se sumaron el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; y su par de Catamarca, Rubén Dusso. También estuvieron el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur; los ministros nacionales de Interior, Eduardo de Pedro; y de Salud, Carla Vizzotti; el secretario de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, Matías Tombolini; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; el vicepresidente de CAMMESA, Carlos Soriano; el administrador nacional de ANMAT, Manuel Limeres; y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

En el plano institucional, los gobernadores emitieron una declaración en la cual expresaron su “enérgico repudio” al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exigiendo “el pronto esclarecimiento” y “condena a los responsables de este hecho lamentable”. En otro tramo del documento, también hicieron votos por “acuerdos fundamentales que tengan como protagonistas a los múltiples sectores que componen la sociedad argentina”, a los efectos de construir “un modelo de país más plural, integrado, federal y próspero, capaz de desplegar todo su potencial productivo, económico y cultural, de garantizar el bienestar de nuestro pueblo y de renovar las esperanzas de un futuro promisorio”.

MÁS EQUIDAD

Los gobernadores solicitaron a la Secretaría de Energía de la Nación una urgente definición respecto a pedidos oportunamente planteados sobre el aumento de los topes de consumo para todas las provincias del Norte Grande, dando paso a “un esquema más equitativo que tome en cuenta la realidad concreta de la región”.

Cabe consignar, que el requerimiento apunta a que el nuevo diagrama asigne: 750 Kw para toda la región en verano (noviembre a marzo).

550 Kw para NEA en invierno.

550 Kw para NOA para todos los consumidores que no tienen acceso a la red de gas.

400 Kw para quienes tienen acceso al gas natural.

Además, demandaron tener en cuenta para la definición de las tarifas el consumo de la energía urbana y rural y de la energía residencial y no residencial.

En la nota dirigida a Flavia Royón, indicaron que «el consumo actual del Área Metropolita de Buenos Aires concentra el 40% sobre el consumo total nacional, mientras que el Norte Grande consume sólo el 18%» y resaltaron que «si tenemos una mirada federal un recurso como la energía nos debe equipar y nos debe permitir ser competitivos para de esa manera darle uniformidad a la región, tanto en el verano como en el invierno».

Profundizando el tema subsidios, los mandatarios elevaron al Ministerio de Economía de la Nación una serie de propuestas concretas destinadas a ejecutar el plan de implementación de subsidios de carácter diferencial para el Norte Grande, en virtud de nuestra condición de electrodependientes y del mayor consumo promedio de energía que registra con respecto al resto del país.

En esta línea, plantearon: Extender como regla general los beneficios de los subsidios tanto a usuarios urbanos y rurales.

Promover un sistema de límite superior del subsidio de usuarios residenciales entre los meses de abril a octubre a 550 Kw/mes/hora, y desde noviembre a marzo inclusive el límite superior del subsidio debe ser 750 Kw/mes/hora.

Promover un tratamiento para usuarios no residenciales que sea compatible con el consumo de las empresas por parte de las distribuidoras de cada jurisdicción.

En este punto, Morales pidió que a los hogares de Jujuy que no tienen gas se les permita un mayor consumo de electricidad, llevando el límite a 550 Kw, como ocurre en los hogares del NEA que no cuentan con gas. “Esperamos que con este requerimiento se amplíe la posibilidad de subsidio para que la segmentación dispuesta por el Gobierno de la Nación impacte de la menor manera posible en las familias de clase media y, en particular, las más vulnerables”, argumentó.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

En otro tramo de la asamblea, la región formalizó un pedido a la Jefatura de Gabinete de Ministros la creación del Programa de Infraestructura para el Desarrollo del Corredor Bioceánico del Norte Grande Argentino, con el objeto de garantizar el financiamiento con las partidas pertinentes de carácter anual en el presupuesto ordinario como así también la incorporación de fuentes de financiamiento a través de organismos multilaterales de crédito o mediante acuerdos bilaterales con países determinados con la garantía del tesoro nacional.

La iniciativa prevé facultar al Poder Ejecutivo a promover la asignación de un financiamiento garantizado con fuentes nacionales e internacionales durante el transcurso de 15 años a los efectos de corregir las asimetrías históricas en materia de infraestructura vial, energética, sanitaria, escolar, habitacional, fibra óptica, portuaria, habitacional, agua potable, cloacas, gas entre otras. El monto anual garantizado deberá alcanzar como mínimo el 40% del presupuesto de obras de infraestructura asignadas contabilizando las fuentes nacionales e internacionales.

INTEGRACIÓN EFECTIVA

El Gobernador de la provincia expuso en la Asamblea de Gobernadores una reforma a la ley de fomento de la actividad audiovisual. Recordemos que la norma fue sancionada en 1961 y modificada hace 28 años por última vez. La reforma planteada establece que el 25% de los subsidios sean dirigidos a producciones y productoras del Norte Grande, además pidieron que ese fondo se engrose con recursos que provengan de un aporte de las plataformas on demand. El Gobernador de Jujuy invitó, para fundamentar su propuesta a Carlos Jaureguialzo y a Julio Raffo.

Por otro lado, el mandatario propuso la creación de una agencia de noticias del Norte Grande, que provea y genere contenidos para medios de comunicación de todo el país. El tratamiento de esta propuesta quedó en reserva para la próxima asamblea de gobernadores.