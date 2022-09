Detenido por agredir físicamente a su ex suegra y a la hija de su ex pareja

Jujuy al día® –El miércoles 07 del corriente mes y año, un hombre mayor de edad irrumpió en la vivienda de su ex pareja, agredió físicamente a su ex suegra y luego a la hija de su ex pareja.

Las mujeres fueron asistidas primeramente en Hospital Carlos Snopek del B° Alto Comedero, y posteriormente la abuela de la menor fue trasladada al Hospital Pablo Soria para realizar estudios complementarios. Ambas mujeres se encuentran fuera de peligro.

El hombre fue imputado por “Violación de domicilio y lesiones leves, y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y lesiones leves, en concurso real”.

Intervinieron el Dr. Zazzali Leonardo, Agente Fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria de Alto Comedero, y el Ayudante Fiscal, Dr. Andrés La Villa.