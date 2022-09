Se lanzó la COP Jujuy Verde 2022

Jujuy al día® – El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, encabezó el lanzamiento de la COP Jujuy Verde 2022 que se realizará los días 9 y 10 de septiembre, en el hotel Altos de La Viña.

“Es un gusto volver a realizar este encuentro con una mirada regional», dijo el mandatario, y apuntó que «Jujuy claramente estableció una política pública que es transversal, en todas las áreas de gobierno, se está trabajando por el desafío contra el cambio climático, con acciones concretas en cada área de gobierno, pero fundamentalmente con la articulación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”.

Además, indicó que la convocatoria de la Cop Jujuy Verde «es realmente importante», y señaló que «tendremos expositores de alta jerarquía, más allá de que el enfoque es para la región, fundamentalmente del Norte Grande y de Zicosur».

También se contará con la participación de otros países, como Costa Rica, Reino Unido, Unión Europea y representantes de distintas instituciones internacionales, con quienes se conforma un conglomerado de institucionalidad para la lucha contra el cambio climático.

“Para nosotros es muy importante la convocatoria, habrá una transmisión en vivo para que quien quiera pueda seguir el debate que se genere y que de esa manera la comunidad se informe sobre cuáles son los desafíos y qué se está haciendo desde los gobiernos y desde la sociedad civil, para luchar contra el cambio climático», enfatizó Morales, y subrayó que «será una buena oportunidad para debatir grandes temas, como por ejemplo qué acciones se llevan a cabo, qué normativas ponemos en marcha para seguir fortaleciendo esta lucha».

Anticipó que, previo a la COP, se reunirá con Under 2, «que es la organización internacional de estados sub nacionales de los que participamos la provincia, para la lucha contra el cambio climático, porque le pedí a la Ministra (María Inés Zigarán) que nos represente en Estados Unidos, durante el mes de septiembre, en el encuentro de Under 2».

“Los documentos que vamos a trabajar, seguramente también van a servir para la representación en el encuentro mundial de la lucha contra el cambio climático que se va a llevar a cabo en Egipto y que tiene que ver con la participación de todos los países, de toda la comunidad internacional respecto de este desafío que tenemos como humanidad”, finalizó.

Al respecto, la ministra de Ambiente y Cambio Climático María Inés Zigarán, expresó: “el año pasado mostramos los esfuerzos que el estado provincial tenía para avanzar hacia los procesos de descarbonización. En esta 2da COP Jujuy Verde, el enfoque será regional, al estar invitadas las provincias del NOA y NEA, y los estados que forman parte del ZICOSUR”.

“La idea es analizar los impactos a nivel regional del cambio climático: tuvimos los 5 años más cálidos de la historia de la humanidad, los eventos extremos que aumentaron un 74% en la última década, significando para el mundo una pérdida económica de 3 millones de dólares. El cambio climático genera impactos sobre el bienestar, las posibilidades de sobrevivencia, los ecosistemas, y además genera pérdidas económicas muy importantes; al mismo tiempo que produce enormes oportunidades de desarrollo si podemos aprovechar todos los desafíos que tenemos por delante, porque nos obliga al desarrollo de planes de mitigación, de nuevas áreas de energías renovables que van a generar empleo, ingresos, y el desarrollo de la innovación tecnológica para generar sumideros de carbono. Nos invita a pensar nuevos emprendimientos con un sello verde y sustentable. Las oportunidades en términos de crecimiento son tan extraordinarias como las pérdidas”, comentó.

“La idea de esta COP que se realiza gracias al apoyo del Consejo Federal de Inversiones, tiene como objetivo sentar una posición en términos de lo que tiene que hacer la región. Jujuy es modelo en términos de acción contra el cambio climático, y lo que queremos hacer es debatir con los otros estados sobre los desafíos y oportunidades que tenemos por delante, lo que representa el mercado de crédito de carbono. Será un espacio muy importante donde van a estar diversas instituciones y estados nacionales e internacionales, cuyo encuentro finalizará con una Declaración que exprese la postura de este bloque regional en materia de cambio climático, de compromisos, desafíos y abordajes a plantear en la COP de Egipto. La acción climática es urgente y es ahora”, finalizó.

Estuvieron presentes la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Pablo Palomares; la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Estefanía Sánchez Cuartielles; y la directora de Cambio Climático, Florencia Puebla.