Por la inflación: hasta morir es más caro

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Armando García, coordinador del Área de Servicios Fúnebres de una tradicional y reconocida empresa jujeña, se refirió al aumento en los valores de los servicios que prestan, los cuales han tenido un importante incremento interanual.

Además, se refirió a la poca previsión de los jujeños a la hora de adquirir seguros, como también sobre la declaración de emergencia fúnebre que declarará el legislativo municipal.

Respecto al aumento en el valor de los servicios producto de la inflación, Armando García señaló “la inflación nos ha golpeado mucho, como ha golpeado al país. En este último tiempo no hay insumos, no hay precios, uno va a comprar y no sabe que le van a cobrar, es tremendo”.

Afirmó que “los servicios fúnebres de un año hasta ahora, deben haber subido entre un 80% y un 90%”.

En relación a sui el costo de los ataúdes subió de igual manera, respondió “subieron, pero no en esa proporción, pero lamentablemente sí han subido.

“De todas maneras, seguimos fabricando, tratamos de contenernos, y no disparar los precios de la mercadería porque sería trasladarlo a la gente”.

Agregó “nosotros no tenemos perspectiva, no podemos hacer algo para cambiar esta situación. Lo que si hacemos, como empresa comprometida con los jujeños, es no trasladar todos los costos a la gente, no podemos hacer mucho más”.

Acerca de la declaración de la emergencia fúnebre, García opinó “totalmente, ya no hay lugares en los cementerios municipales”.

Aseveró que “hacen falta, pero con urgencia, más cementerios, y además, crematorios”.

Para finalizar, JUJUY AL DÍA® consultó al entrevistado si el jujeño es previsor a la hora de contratar seguros de sepelios.

García sostuvo que “no lo son, no, llegan a última hora por lo general. No es previsor, no lo es”.

“Nosotros tenemos constantemente persona en la calle, capacitado, pero los jujeños, por si solos, no se acercan en busca de contratar este tipo de servicios”, concluyó.