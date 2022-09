Fiad reclamó por los recortes en salud

Jujuy al día® – En la sesión de hoy del Senado de la Nación Argentina, el senador nacional por Jujuy Mario R. Fiad criticó al Poder Ejecutivo Nacional por el recorte presupuestario de $10.000.000.000 al Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles.

Al respecto, Fiad expresó: “Cuando en el mundo se discuten las estrategias para estar preparados ante futuras epidemias y pandemias, y se debate respecto de las acciones necesarias para fortalecer las estructuras y recursos humanos en el área sanitaria, en Argentina se resuelve reducir el presupuesto del Ministerio de Salud”.

Dicho programa tiene como objetivo principal disminuir la morbi-mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles.

“Todavía no hemos superado la pandemia del COVID-19 y ya estamos dejando nuevamente a la Salud de lado. No debemos olvidarnos lo que sufrió nuestra sociedad y el mundo en general por no estar preparados. Debemos ser conscientes que tarde o temprano vamos a volver a enfrentarnos a una nueva epidemia o pandemia, y en esa oportunidad la inadecuada preparación será una responsabilidad de quienes no actuaron de forma oportuna”, expresó el legislador jujeño.

Durante su discurso, Fiad también se refirió a los atrasos en los pagos de las prestaciones de trabajadores de discapacidad, y la incertidumbre que atraviesan las familias que durante la última semana se manifestaron a lo largo del país.

“Es increíble que el gobierno nacional comience los recortes en los sectores más vulnerables. Le quitan recursos a la educación, a la salud, no pagan las prestaciones a las personas con discapacidad. Tenemos a niños, niñas y a sus familias manifestándose en la calle rogando por un derecho. Esto es inadmisible. Le pido al oficialismo que no se distraiga de la gestión y que ponga el foco en los derechos de la población y especialmente en estas áreas tan sensibles.”, finalizó Fiad.