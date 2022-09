4 meses sin Sergio Callata: “necesito una respuesta porque se lo prometí a mis hijos, ellos me preguntan: ¿mi papá, dónde está?”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Jorgelina Pelo, pareja de Sergio Callata, jujeño desaparecido desde el 23 de abril, se refirió a la búsqueda de su concubino y a la esperanza que aun mantienen de poder encontrarlo.

Además, confirmó que los restos encontrados en Ciudad de Nieva, no pertenecen a su pareja.

Jorgelina Pelo manifestó “seguimos con la búsqueda de Sergio, ya son cuatro meses que mí pareja desapareció y hasta el día de hoy no tenemos nada certero de que le puede haber pasado. Continuamos buscando con la familia, con los amigos, descartando lugares, y no saber nada de él, es muy desesperante. Lo único que nos queda es confiar en Dios y pedirle a la policía y a todos los que nos puedan ayudar con la búsqueda, porque no se puede escapar así una persona, de un día para el otro y no saber nada”.

Jorgelina Pelo

“También esperábamos información del cuerpo que se había encontrado en Altos de Nieva, y el resultado ya nos dieron, no es mí pareja. Ahora esperar que lleguen los perros qué nos habían prometido”.

Explicó “son canes especiales, ellos ya vienen a buscar personas muertas, estamos esperando. El viernes estuve reunida con el Ayudante del Fiscal, y me confirmó que en septiembre están llegando. Ellos tienen que ver el tema del clima, están esperando que haga más calor, porque dicen que es más favorable para los perros; y bueno, también que no llueva. Además, tienen que tener los lugares exactos donde lo van a buscar, porque ellos también vienen por 4 días y hay aprovechar a full”.

Pelo mencionó “la verdad que teníamos esperanza de que se comunicara con nosotros, pero ya pasaron 4 meses y no hubo movimiento de, por ejemplo, la tarjeta, es desesperante. Hay días que se tiene la esperanza de que él esté vivo y eso nos hace seguir buscando, es lo único que nos queda”.

“Queremos que lo sigan buscando, que no se olviden de él, qué es un ser humano más, un ciudadano más. No quiero que mi pareja se quede en la lista de los desaparecidos y olvidados; no, necesito una respuesta porque se lo prometí a mis hijos, eso es lo que no me deja estar tranquila, porque ellos me preguntan: ¿mi papá, dónde está?, y una no tiene la respuesta, es doloroso para mí, para la familia, todo lo que nos está pasando”.

Agregó “vamos a seguir marchando para que no se pierda su caso, y pedirle a la sociedad que siga compartiendo las fotos; la verdad no sabemos qué le pudo haber pasado, si se lo han llevado contra de su voluntad, ya no creemos que él se haya ido por su voluntad, porque ya se hubiese comunicado. A él le pasó algo o se lo llevaron contra de su voluntad y no se está pudiendo comunicar con nosotros”.

“Esperanzas quedan todavía, pero pasa el tiempo y es doloroso no saber nada”.