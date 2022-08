La economía argentina, entre fluctuaciones, crisis y planes

Los marcados altibajos de la economía se acompañaron con ciertas variables como la alta conflictividad social.

Jujuy al día® – El desempeño de la economía argentina en el largo plazo con sus negativas repercusiones sociales despiertan el interés por tratar de entender la naturaleza y las características de los procesos históricos que generaron esos resultados. La pregunta acerca de las causas de este problemático desenvolvimiento difícilmente tenga una respuesta consensuada, pero eso no significa que no haya respuestas válidas para las distintas coyunturas transcurridas a lo largo de los años.

En el libro Medio Siglo Entre Tormentas (Eudeba, 2022) intentamos responder a esa pregunta a través de un trabajo colectivo de naturaleza interdisciplinaria. Los capítulos escritos por historiadores y economistas analizan cada uno de los eventos de nuestra traumática historia económica.

Nuestro punto de partida se ubica en 1948 cuando las condiciones externas hicieron tambalear el proyecto distribucionista del primer peronismo. Allí comenzaba a avizorarse el hecho de que el mundo ya no sería tan favorable para nuestro comercio exterior con la principal potencia del planeta, los Estados Unidos, como competidor imbatible de nuestras exportaciones y con una Europa que ingresaba decidida a la era del proteccionismo agrícola.

Los ciclos de stop & go que transcurrieron entre 1948 y 1974 fueron la consecuencia ineludible para un país que ya no tenía un sol al que orbitar y que vio modificar su estructura productiva para atender las demandas de una sociedad en proceso de diversificación.

Podemos advertir que los marcados altibajos de la economía se acompañaron de ciertas variables vinculadas con ellos. Una fue la alta conflictividad social. La puja distributiva, derivada de la dificultad de establecer un esquema de ingresos y gastos fiscales sostenibles y de la generación de dinámicas de precios inconsistentes, ha sido un factor central de nuestra historia inflacionaria. Dicha puja condicionó e influyó sobre los vaivenes políticos e institucionales, expresados en ocasiones como fallidas tentativas pretorianas y en otras en la recusación recíproca de legitimidad entre los actores decisivos de nuestra vida pública, cuando el país se encontraba dentro de las instituciones de la Constitución.

Así y todo, este largo período no tuvo el signo constante de la decadencia. Por el contrario, hubo etapas dominadas de progreso, con otras de reversiones y promesas rotas. La volatilidad cíclica se combinaba con cambios notables en la tendencia al crecimiento e igualmente notables en la conformación económica y social de país.

Los veintiséis años que van de 1948 a 1974 estuvieron dominados por el concepto clave de desarrollo industrial protegido y fiscalmente subsidiado, con ampliación del mercado interno y con incipientes y bienvenidas incursiones exportadoras por parte de las manufacturas de bienes de consumo y, crecientemente, de bienes durables y equipos de producción.

Entre 1975 y 2002 la noción compartida de que la industria manufacturera era la palanca del progreso económico y de la integración social comenzó un declive que no fue ni abrupto ni definitivo.

El estallido inflacionario de 1975 inauguró un régimen de alta inflación que duró quince años. En el intento fallido por ponerle un fin, la dictadura instalada en marzo de 1976 apeló a varias herramientas y terminó a fines de 1978 en la apertura de la cuenta financiera. Si el ensayo de desinflación constituyó un fracaso con efectos reales muy costosos, también significó el punto de partida de un profundo cambio en la estructura productiva y en las visiones predominantes acerca de las vías del progreso económico.

En la transición democrática, el ensayo de estabilización heterodoxa del Plan Austral, a pesar de su originalidad y buenos resultados iniciales, tuvo una vigencia efímera concluida en una recaída en la hiperinflación.

Ese resultado, fruto también de las fragilidades institucionales que el país arrastraba, no podía divorciarse del hecho de que, con el fin de la industrialización sustitutiva y sin que la industria pudiera integrarse salvo marginalmente al comercio internacional que se expandía, ya no hubo sectores productivos que funcionaran como motores del crecimiento.

Por el sendero del mercado no se habría de encontrar una respuesta a la pregunta sobre el sol alrededor del cual orbitaría la Argentina. Si China iba a ser el nuevo sol o si habría más de uno, ese sería un interrogante más del siglo XXI que de la segunda mitad del siglo XX.

Con la libre movilidad de capitales y la innovación de las inversiones de portafolio, un supuesto futuro venturoso operando como factor de atracción de capitales podía postergar el choque con la desconfianza popular hacia lo que ese futuro podía brindar, a condición de que un financiamiento inevitablemente riesgoso cerrara por un tiempo la brecha entre aspiraciones y productividad.

El final de la historia no nos dice todo sobre su desarrollo posible. A la vieja Argentina de 1974 no se puede volver; la experiencia reformista de los años 90 pudo presumir en algún momento que iba en vías de consolidar la nueva organización que se pretendía, más abierta al intercambio exterior de bienes y de capitales, pero desembocó en una profunda crisis de deuda, con sus repercusiones políticas y sociales. En síntesis, este breve recorrido no pretende cerrar una discusión sobre la historia económica reciente sino acercar propuestas para entender los condicionantes que operan sobre nuestra todavía acuciante realidad.

Pablo Gerchunoff es historiador económico, profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella. Daniel Heymann es economista, profesor emérito de la UBA. Co-autores, junto a Aníbal Jáuregui, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de «Medio siglo entre tormentas, Fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina (1948-2002)» (Eudeba, 2022)

