Jubilados de jujuy aseguran que el aumento salarial y el bono “no nos alcanza”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Titular del Centro de Jubilados y Pensionados de Jujuy, Delicia Gerez, se refirió al aumento salarial otorgado a nivel nacional como también al otorgamiento de un bono por tres meses para las jubilaciones mínimas, a lo que señaló “no sé adónde vamos a ir parar”.

Delicia Gerez expresó que estos nuevos ingresos “de servir, sirven, pero vamos en desfasaje siempre, con la inflación tremenda; porque esto no frena, al contrario, ahora vienen nuevos aumentos en los servicios, no nos alcanza para pagar, sobre todo a la gente que gana tan poco”.

Explicó que “hoy, el jubilado promedio, el que cobra la mínima está en 37 mil y ahora en setiembre, que es la vigencia del aumento, se va a 43. Además, a los que ganan el mínimo, le van a dar un subsidio por tres meses, vale decir: setiembre, octubre y noviembre, de 7 mil pesos, pero es un subsidio que no se suma al sueldo, luego toca un nuevo aumento en diciembre, no sé qué pasará; al paso que vamos, no sé adónde vamos a ir parar”.

“Este aumento es del 15,38% más o menos, pero no entran ahí varios rubros. El docente, no entra; los servicios de seguridad, no entran; el que tiene convenio colectivo de trabajo, tampoco entran”.

Agregó “realmente con el desbarajuste que tenemos, el problema que estamos soportando, esto no alcanza, no va a alcanzar nada mientras no se congelen los precios. Además, siempre la economía la hacen con los jubilados, siempre con la gente que más necesita, la gente qué más bajos sueldos tiene, ¿por qué?”, preguntó.

Indicó que el gobierno nacional “sacan de nuestras cajas, qué acaso tendrían que utilizarse las ganancias que da la ANSES con los préstamos personales, que debe ser bastante, no, la ganancia tiene que volcarse para los jubilados, no para las otras áreas; no para que el gobierno dé a gente que no tiene nada que ver y, que están cobrando importes superiores a los que gana un pobre jubilado qué aportó toda la vida, que ha trabajado, y merece tener una vida tranquila, una vida cómoda, para disfrutar de su jubilación”.